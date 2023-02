La cantautora Milena Warthon afirma que ya está lista para pararse en el escenario del Festival de Viña del Mar, en Chile, y armar una fiesta al ritmo de Warmisitay. Cuenta que Susan Ochoa le ha dado algunos tips y no siente presión de ganar la Gaviota de Plata.

“Sí, estoy un poco nerviosa, igual el 19 viajo a Chile, así que tengo una semanita en la que vamos a estar ensayando y vamos a estar más tranquilos”, dijo Milena.

Viña del Mar marcará un antes y después de tu carrera por la transcendencia que tiene el festival.

Sí, sin duda. Es una gran oportunidad para mostrarle al mundo lo que estamos haciendo aquí, algo que nació en el cuarto de una niña de 8 años y como ha ido evolucionando, desde que empezamos el proyecto, desde que hicimos la primera canción, todo ese proceso es lo que vamos a mostrar en Viña del Mar.

¿Qué significa Warmisitay para ti?

Esa canción la compusimos de la nada, no le teníamos planificada y es la que menos presupuesto tuvo a nivel video, campaña. Y la verdad, al principio le fue muy mal porque era entrar un mercado que ni siquiera existe porque no existe un mercado para el pop andino, no es como la cumbia o la salsa que hay un círculo y sabes dónde se toca estos géneros, Yo estaba yendo despacio, pero con el video es que la canción revienta a un nivel enorme. Yo estoy muy agradecida con las niñas que me apoyaron en el video porque al final uno se da cuenta de que a veces las cosas más sencillas son las que llegan más al corazón.

Es cierto que Susan Ochoa, quien ganó dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar, te dio algunos consejos....

Susan me ha dicho que tengo que ser caradura, que haga lo que sé hacer. Las comparaciones siempre van a estar, pero creo que somos productos totalmente diferentes. El apoyo de ella, siendo una persona con más recorrido, con más años en la industria y habiendo pisado ese escenario es importante, he recibido mucho cariño de su parte y me dijo ‘para lo que necesites’ y sé que tengo una gran amiga, una gran aliada

Sientes presión por traer la Gaviota....

No, la verdad que no. En realidad, en todos estos años que vengo trabajando he construido también una coraza bien fuerte. Sé que mucha gente si gano o no me van a criticar igual. Pero yo me voy a sentir muy feliz si hago lo que sé hacer y lo hago bien. Como decía, creo que todo lo que hemos trabajado estos años es suficiente y seguramente vamos a seguir mejorando. Al final, pase lo que pase voy a dar el mejor espectáculo posible para toda la gente chilena, mi público peruano y latinoamericano.