A sus cortos 22 años, la carismática y talentosa cantante Milena Warthon ya goza de gran popularidad gracias a su pop andino, que mezcla el sentimiento de la música folclórica con el pop. A esto se suma la letra que envía mensajes de empoderamiento. Sus más fervientes seguidores, en su mayoría, son jovencitos, quienes la ven como un ejemplo a seguir.

Hace unos meses, Trome conversó con esta peruana, hija de padre ancashino y madre apurimeña, quien también participó en el programa musical ‘La Voz’, en el grupo de la maestra Eva Ayllón. Tras su éxito, la cantante representará al Perú en el Festival de Viña del Mar 2023, en la competencia folclórica.

Milena, ¿sientes que con tu música has revolucionado?

Sí, de alguna manera lo he hecho. Creé el pop andino, con esto no quiero decir que antes que aparezca no se hacían fusiones. Revolucioné presentando un proyecto novedoso y manteniéndome en un ambiente pandémico virtual donde me volví viral.

¿Las redes sociales han sido fundamentales en tu carrera?

Claro, antes de que comience la pandemia yo estaba empezando y me preocupé como todos los que hacemos música. Sin embargo, las redes sociales me ayudaron muchísimo a seguir. Cuando creé mi TikTok también fue una locura.

Milena tiene solo 21 años y a su corta edad ya ha tenido varios logros.

Eres el ídolo de muchos jóvenes…

Tengo suerte y responsabilidad. Dentro de mis seguidores he marcado hasta tendencia, porque hay muchas niñas que quieren vestirse como yo y se identifican conmigo. Soy su ejemplo a seguir.

A través de tu música intentas revalorizar la cultura andina…

Quiero que la gente conozca más de lo nuestro. Lo andino no se quedó en la época de los incas. A mí me gusta todo tipo de música. Así como escucho a Pelo D’Ambrosio, puedo escuchar a Harry Styles (cantante británico).

EL APELLIDO DE MILENA WARTHON

¿De dónde viene el apellido Warthon?

Mis tatarabuelos eran de Inglaterra, pero yo soy más peruana que la papa (risas).

¿Cantas desde chica?

Sí, tengo una personalidad llena de energía y desde que estaba chiquita me gustaba hacerlo. Cuando estaba en el colegio les decía a mis amiguitos: ‘Seré una superestrella’. Siempre he sido excéntrica.

No solo cantas, también escribes tus propias canciones...

Empecé haciendo covers, pero hace algún tiempo ya he dado a conocer lo que yo mismo escribo. Acabo de lanzar mi tema ‘La nena’, que busca empoderar a las chicas. Con mis propias canciones daré mensajes más fuertes.

¿Te gustaría cantar en quechua, aymara y asháninka?

Estudié quechua, sé lo básico, pero me falta perfeccionar. Me gustaría grabar en un idioma originario y explorar más esa parte. Siento que soy la vocera de mi cultura, de mi generación.

Finalmente, ¿qué significó tu paso por ‘La Voz’?

Es una escuela en la que aprendí mucho y conocí grandes amigos.