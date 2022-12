¡El Pop Andino llegará a la Quinta Vergara! La organización del Festival Internacional Viña del Mar anunció este martes 20 de diciembre que Milena Warthon fue elegida para representar a los peruanos en la categoría folklórica con la popular canción “Warmisitay”.

Escrita por Milena y producida por Franjo Antich, “Warmisitay” se escuchará en uno de los escenarios más importantes para la música Latina y el mensaje de revaloración a la mujer andina llegará a millones de personas.

“Estoy muy agradecida, este es un gran paso que vamos a dar” , comenta Milena muy emocionada, pero a la vez aún incrédula de lo que está pasando y del escenario que pisará en febrero del 2023.

Como se sabe, este 2022, Milena tuvo exitosos estrenos como “La Nena”, “Maravilloso”, “Volvió a Latir” y el reciente “Fiesta Patronal”, pero decidió postular a este importante festival con “Warmisitay” por ser un tema que tiene un mensaje muy profundo, de empoderamiento femenino y de mucho amor hacia nuestra cultura.

“ Postulamos con esta canción por distintas razones: es una canción que ha llegado mucho a la gente, es muy bonita, muy real. Es una historia de amor hacia mi abuela, admiración de todo lo que ella me ha enseñado. ‘Warmisitay’ es un homenaje a la mujer andina y a la mujer en general porque en su letra dice: ‘Eres magia pura, libre como el viento, diosa de los Andes, entre las estrellas brillas como nadie’. Es decir que la mujer es hermosa tal y como es, no necesita nada, ni a nadie, esta canción revalora a la mujer andina y la muestra tal cual”, comenta la peruana que nos representará en el Festival Viña del Mar en febrero de 2023.

Para su participación en Viña del Mar, Milena asegura que se está preparando para dejarlo todo en el escenario. “ Me estoy preparando física, mental y vocalmente también . Estoy muy emocionada y con muchas ganas de poder representar a mi país y a la comunidad andina como siempre lo menciono”, reveló.

“Esta experiencia me va a enriquecer muchísimo, estoy con mucha emoción que en Chile la gente pueda escuchar mi música, gracias a las redes hemos llegado un poco, pero ahora sin duda vamos a poder llegar a más personas”, añadió Milena Warthon.

Asimismo, se mostró agradecida con su público que la apoya desde el inicio de su carrera. “Estoy muy agradecida por el cariño que siempre me han demostrado, la canción de la pollerita sonará en todas partes gracias a todas mis warmisitas”, acotó.

Amanda Portales resalta música de Milena Warthon

La cantante Amanda Portales afirmó que en la música andina han surgido nuevos valores como Renata Flores y Milena Warthon que le dan un toque fresco al género.

“Lo que hacen ellas es una música de fusión, que está teniendo su pegada y gusta, sobre todo, a la gente joven. A mí sí me gusta la música que hacen”, comentó Amanda.

He podido tener la oportunidad de conversar con Renata y también con mi querida, como le digo yo, mi chiquita mazamorra Milena Warthon, incluso en algún momento hemos hecho TikToks. Me gusta su música que es un poquito más fresca, no podemos ser ciegos, menos sordos, pero también hay jóvenes que interpretan la música tradicional andina y están teniendo su pegada, así como vemos artistas de trayectoria que también se actualizan en cuanto al acompañamiento musical.

