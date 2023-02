ORGULLOSA. Milena Warthon trajo la gaviota de plata del Festival de Viña del Mar al Perú y este lunes ofreció una conferencia de prensa donde compartió más detalles de su participación en el importante evento internacional, también sobre su carrera artística y la lucha que lleva para continuar en la industria musical.

Trome estuvo presente y no dudó en consultarle por los comentarios negativos que ha recibido de personas que no comparten su música. Milena Warthon aseguró que sufrido racismo y sobre todo lo ha visto más en las redes sociales.

“Sí, he sido víctima de racismo. La primera vez que he sentido el racismo fue a través de las plataformas. En tikTok me dijeron ‘eres una chola’, nunca antes lo había interiorizado así ”, dijo.

MILENA WARTHON ORGULLOSA TRAS GANAR EN VIÑA DEL MAR

En ese sentido, Milena Warthon, joven peruana de 22 años, cuya canción “Warmisitay” es un éxito en las plataformas, aseguró sentirse orgullosa por todo lo que ha logrado. Remarcó que cada persona y artista puede ser lo que “se le dé la gana” y eso hace que la inspire a salir adelante.

“ Muchas veces siento que la gente me trata de desvalorizar porque soy mujer, joven, por ser chola. Al final todas esas críticas validan mi lucha , que esté aquí sentada, para contar quién soy. Soy una mujer andina, soy comunicadora, soy tiktoker, cantante, compositora, tengo sueños. Amo a Harry Styles y puedo ser todo lo que yo quiera”, acotó.