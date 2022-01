La cantante Milena Warthon cuenta que pasó por momentos difíciles que la hicieron sentir vulnerable y nació su canción ‘La Nena’ que habla del empoderamiento de la mujer. Ahora se ‘baña en aceite’ y se siente más fuerte que nunca.

“’La Nena’ es una canción que habla del empoderamiento, de superación, de salir adelante en un momento difícil y tiene un mensaje bastante inspirador que le puede servir a muchas personas. Creo que todos en algún momento de nuestras vidas tenemos momentos oscuros y no sabemos cómo salir de esa situación”, afirmó.

¿Es algo que te ha pasado a ti?

Sí, es una canción testimonial. Para mí el año pasado fue muy importante en mi vida y en mi carrera, como artista hubieron cosas muy buenas, pero también malas. Me pasaron varias cosas y tal vez no supe manejarlas, me chocaron bastante. Entonces, ‘La Nena’ es una canción de superación, quiero decir que hay momentos duros en los que uno se siente mal, pero siempre se puede salir adelante.

Lo dices por el hate (odio) que recibiste en las redes sociales.

Sí, el año pasado fue muy genial y experimenté muchas cosas nuevas, entre ellas tener una gran cantidad de mensajes positivos. Pero, así como creció una comunidad que es mi soporte, también creció la comunidad que, tal vez, no le gusta verme avanzar y mandaban mensajes que no sumaban. Yo sé que con mi canción no voy a parar el hate, pero lo que quiero es que este sea visible y las personas al escucharla se pongan a pensar antes de hacer comentarios negativos.

Te llegaron a afectar estos ataques...

‘La Nena’ es una canción que yo escribí, que salió de una situación real en lo que me he sentido mal, muy frágil, débil porque nunca me ha pasado algo así y no sabía cómo manejarlo. Ahora entiendo que me tengo que ‘bañar en aceite’.

Debe ser difícil...

Es chocante. Hay mucha gente que ha demeritado mi trabajo y han escrito cosas que no vale la pena repetir porque no me suma. Por eso escribo esta canción donde yo misma me canto y me digo: ‘Tu puedes salir adelante, tu brillas, vas a arrasar’. Esta es la seguridad que quiero mostrar este 2022 a través de mi música.

Tu música es una fusión de sonidos andinos con modernos.

Sí, pero esta canción es bien particular y creo que va hacer bastante bulla, para la gente que ya conoce mi trabajo. Es una fusión en la que me estoy arriesgando. Yo soy una persona que le encanta reinventarse, siempre estar en modo de experimentación y esta canción creo que, sin duda, va a ‘volarles’ un poco la cabeza.

