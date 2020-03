Milena Zárate contó que nunca más volverá a llorar por un hombre, pues si descubre una infidelidad de su novio lo cambiaría por otro que la valore.

“Ya no sufro por amor, aprendí de los golpes de la vida. Si me es infiel, entonces lo cambio por otro que me valore. Ya ni me voy a pelear, que se lo lleven”, reflexionó la colocha.

Milena Zárate contó que nunca más volverá a llorar por un hombre. (Trome.pe)

LA CARTILLA REGALONA

De otro lado, Milena Zárate, quien se confiesa hincha de Trome, alentó a los lectores para seguir juntando los cupones de ‘La Cartilla Regalona’, con la que puedes ganarte hasta 5 mil soles.

“Trome siempre está pensando en lo mejor para sus lectores y no deben perderse esta promoción para ganar platita”, comentó.

(Eric Castillo)