¿Milena Zárate le tiene miedo al amor? [VIDEO y FOTOS]

Milena Zárate confesó que está viviendo un buen momento en el aspecto sentimental, pero va ‘pasito a pasito’.



“Ya me han ampayado, pero estoy tranquila, llevando las cosas con calma. Es una etapa para conocernos bien y saber si es la persona indicada. Después de todo lo que he vivido, tomo una distancia”, precisó la Milena Zárate .



Además, dijo que su hija Crystel cumplirá 5 años y ha decidido celebrarlo con un viaje en el extranjero.



“Le propuse al papá de mi hija (Edwin Sierra) que era positivo celebrar juntos el cumpleaños de nuestra ‘gorda’, pero no quiere. Me dijo que no irá a un lugar donde se sentiría incómodo”, finalizó. (B. Pashanasi)