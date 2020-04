Por: Deyanira Bautista

Milena Zárate está indignada porque Edwin Sierra no cumplió con la pensión completa de alimentos de su hija Kristell.

“Me llamó hoy (ayer) para decirme que no va a cumplir con la pensión completa de la niña y que vea yo qué hago. Supuestamente le van a rebajar el sueldo de su trabajo, entiendo que todos estamos pasando un momento difícil, pero ahorita no tengo ingresos, estuve internada en la clínica, mis tiendas en Gamarra y salones (de belleza) están cerrados”, sostuvo la colombiana.

¿Has hablado con tu abogado?

Aún no. Él (Edwin) me dijo: ‘Si quieres demándame, eso no procede por cuarentena’. Se burla en mi cara, pero las cosas no son así… ¿Cómo tiene para mantener a esta tipa y no para su hija?

Se especula que Edwin se casó con Pilar Gasca. Incluso, ella publicó una foto con vestido de novia y están jugando al misterio…

No, ni idea. La verdad, cada uno hace de su vida lo que quiere. Todo lo que hacen es por llamar la atención.

