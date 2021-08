CELOSO. Milena Zárate sorprendió la última gala de ‘Reinas del Show’ al confirmar que la relación de un año que sostenía con el futbolista Augusto ‘Tito’ Barrera había llegado a su fin. La colombiana aseguró que los celos hacia su bailarín Oreikel fueron el detonante y así lo reveló su misma expareja, quien se enlazó con ‘Amor y Fuego’.

En una conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, el deportista hizo un mea culpa y aseguró que no ha controlado muy bien el nivel de sus celos tras los bailes de la ‘colocha’

“Siempre en una relación habrá celos. Milena es una persona muy linda y encantadora, quizás yo un poco he tratado de controlar mis celos”, sostuvo.

Augusto Barrera afirma que él terminó con Milena Zárate: “Los celos por el bailarín han sido el plus” Video: Willax

Además, remarcó que fue él quien puso punto final a su romance, sin embargo, descartó que Milena le haya sido infiel con su bailarín. Incluso aseguró que no existe nada entre ellos.

“El tema de los celos con el chico (bailarín) han sido un plus en realidad porque nos hemos dado cuenta que no íbamos bien. No había una comunicación y tomé la decisión. Yo tengo problemas en el trabajo y preferí que ella se concentre en sus cosas”, sentenció.

‘Peluchín’ y Gigi le consultaron si la historia de ruptura entre Milena y él se trataría de un ‘armani’ para favorecer a Gisela Valcárcel y al programa ‘Reinas del Show’.

‘Tito’ Barrera no ocultó las risas y les afirmó que no se prestaría para ese tipo de cosas. Además, aclaró que tiene la esperanza de regresar con la ex de Edwin Sierra.

“No cierra posibilidad de volver con Milena, es una persona que yo amo mucho, pero quiero que se concentre en su trabajo”, finalizó.