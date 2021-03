Milena Zárate aseguró que su relación con el futbolista Augusto Barrera marcha de maravilla y que en un futuro le gustaría ser nuevamente madre y formar su familia a su lado.

Milena, ¿cómo va tu relación con Augusto?

Gracias a Dios todo marchando bien, todo tranquilo y avanzando poco a poco. Ya nos vamos para los siete meses de relación y estamos muy felices.

¿Ya están conviviendo?

Todavía, ahorita estamos enfocados en realizar nuestras cosas, el trabajo, él está con su tema del fútbol y yo solucionando mis problemas (del trabajo). Estamos en proceso, creo que es muy pronto para tomar una decisión tan importante.

Hay muchas parejas que se han casado en pandemia…

Creo que para el amor no hay tiempo ni edad y menos en esta época que nos ha demostrado que no se sabe cuándo uno perderá a la persona que ama, muchos han perdido a sus familiares…pero creo que no se trata de tomar una decisión por eso, soy mamá, quizás si fuera soltera podría tomar una decisión así, pero involucro sentimientos de otra persona y no puedo ser egoísta e irresponsable, por eso me tomo mi tiempo.

Hace unos días Melissa Klug dijo que le gustaría tener un hijo con su pareja Jesús Barco, ¿qué opinas?

Cada uno decide cómo llevar su vida, si ella lo desea, quién es uno para decirle que no. A mí también me encantaría (ser mamá) si más adelante vamos como estamos ahorita, me gustaría llegar a tener un bebé y que nuestra relación sea mucho más fuerte. Cuando uno tiene una pareja se proyecta a un futuro y creo que las mujeres que más nos proyectamos somos madres, nosotras no andamos con juegos y vamos para algo serio.

¿Tu hijita te pide el hermanito?

Ella es anti-hermanos, quiere ser la única que comparta mi cama y mi amor, pero creo que es porque siempre hemos sido las dos. Ella no ha crecido en un núcleo de padre porque me separé (de Edwin Sierra), siempre estuvo conmigo y creo que tampoco lo desea. Mi gorda se lleva bien con Augusto y creo que sería muy fácil para ella que nosotros llegáramos a convivir en un futuro.

¿Y cómo te va en el trabajo?

Bien, sigo con mi marca deportiva ‘DMK Fitness’ y mi salón de belleza Milena Zárate, ahora le hemos agregado barbería y tenemos grandes promociones para esta semana, estamos ubicados en la segunda de Palao, en San Martín de Porres.

