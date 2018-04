Milena Zárate calificó como "víboras" a Yahaira Plasencia y Michelle Soifer [FOTOS] 

La colombiana Milena Zárate dijo que la llamaron para pertenecer al nuevo proyecto televisivo de Gisela Valcárcel, ‘El artista del año’, pero no llegaron a un acuerdo. Además, comentó que no soporta a Yahaira Plasencia ni Michelle Soifer.



“No se pudo concretar, porque ahora estoy metida en muchas cosas. También me enteré que estarían Yahaira (Plasencia) y Michelle (Soifer), y no las paso ni con aceite. Estar entre víboras, qué estrés”, expresó Milena Zárate, quien se encuentra hospitalizada por un cuadro de ansiedad.



‘PATO’: NUNCA ME LLAMARON



Por otro lado, el ‘Pato’ Quiñones desmintió que vaya a reaparecer, este sábado, en el programa de Gisela Valcárcel al lado de Milett Figueroa.



“Es mentira. Tengo el concierto con Leslie (Shaw) y también dos shows más ese día. No voy a perderme el concierto del ‘Festival Barrio Latino’ por ir a ‘El gran show’ (lo dice por ‘El artista del año’) ja, ja, ja. Sería como perderme la final de la Champions League por ver un partido de la Copa Perú.



¿Te han convocado para ‘El artista del año’ o rechazaste la propuesta por la presencia de Milett?

Nunca me llamaron. Además, no está en mis planes porque voy a viajar (a Estados Unidos). Me voy el 8 de mayo.



¿Qué te parece que Milett se luzca feliz en las redes sociales luego que terminó su relación?

Me da igual. Ya no quiero hablar de ella. Para mí solo es un recuerdo.

