La cantante Milena Zárate comentó que prefiere estar soltera, antes de tener un ‘sugar daddy’, porque siempre ha sido una mujer independiente y le gustar trabajar para pagarse sus gustos y caprichos. Señala que muchos le escriben por redes sociales ofreciéndole regalos y viajes.

“Hay muchos que me escriben por redes sociales ofreciéndome regales, viajes y demás cosas; pero los bloqueo en ‘one’, yo ni les respondo porque no soy ese tipo de mujer que se deja seducir por regalos. Yo toda la vida, desde pequeñita, he trabajado y he ganado mi dinero, así que siempre me pago mis gustos y caprichos”, señaló la cantante.

¿Le pones la cruz a los ‘sugar daddy’?

Conmigo no va eso, no funciona. Además, por ahora quiero estar soltera, darme tiempo para trabajar, dedicarme a mi hija y algunos proyectos; así que tener pareja no está en mis prioridades.

¿Cómo va el tema musical?

Cada día mejor, ahora que no hay toque de queda los shows nocturnos se han reactivado tanto en Lima como en provincias, además, muchas personas del público ya tienen sus tres vacunas.

SE SOLIDARIZA CON DORITA

Hace unos días Milena Zárate aplaude que Dorita Orbegoso se haya armado de valor para denunciar por maltrato psicológico al padre de su hijo, Pablo Donayre, quien la insultó y amenazó con quitarle a su hijo.

“Vi lo que pasó con Dorita y me parece fuerte lo que está viviendo. Ella tiene que actuar por su bienestar y del niño porque su tranquilidad será la del bebé también”, precisó.

Se comenta que la molestia de su ex sería porque Dorita estaría rehaciendo su vida sentimental con Jerson Reyes...

Las personas creen que porque tienen plata o una buena posición tienen derecho a humillar o arrastrar a todo el mundo. Dorita es una mujer adulta y grande para saber con quién se mete o no. Por el hecho de que haya tenido un hijo con alguien no significa que le tenga que dar explicaciones. Debe existir respeto de por medio y si no lo hay, que se lo obtenga de una manera legal porque una persona que es capaz de hablarle así... es capaz de cualquier cosa. No se sabe lo que pueda llegar a pasar.

¿Aplaudes su valentía de denunciar y no quedarse callada?

Aplaudo la valentía de todas las mujeres que se hacen respetar y hacen respetar los derechos de sus hijos. El peor enemigo de las mujeres es el miedo y el temor. Si nos dejamos invadir por el miedo nunca vamos a hacer valer nuestros derechos. Ella ha tomado las riendas de su vida y sabe que no depende de un hombre para salir adelante. Las mujeres podemos salir adelante solas.