Milena Zárate: 'No confío en Edwin Sierra como papá' 

Milena Zárate, quien últimamente tiene problemas de salud, dijo que si algo le pasa a ella, su hija se quedaría al cuidado de su mamá, ya que no confía en Edwin Sierra como padre.



“Tengo la tenencia legal de mi hija, por ende yo decido... Dios no quiera que me ocurra algo, automáticamente pasa a manos de mi mamá, incluso lo tengo estipulado con mi abogado”, afirmó Milena Zárate.



¿No tienes confianza en Edwin como padre?

Para nada. Estuve hospitalizada y le dije que no iba a poder festejar el cumpleaños de la niña (que fue el viernes), porque estaba mal de salud y respondió que no iba a aceptar caprichos míos y no le celebraría nada, así de frío. El viernes se apareció con una muñeca y cumplió con su rol de papá.



¿Sigues enferma?

Sigo delicada y estoy haciendo mis trámites para viajar a Cuba y atenderme allá y terminar con este virus que tengo hace 7 años.

