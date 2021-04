La cantante colombiana Milena Zárate afirmó que en unos días podrá reencontrarse con su novio, el futbolista Augusto Barreda, quien actualmente se encuentra concentrado en Pacasmayo esperando el inicio de la Liga 2, y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad

“Tito (Augusto Barreda) sigue en Pacasmayo entrenando con su equipo, pero en mayo viene a Lima porque aquí jugarán el torneo y ya nos podremos ver. Nosotros hablamos todos los días, nos extrañamos mucho y espero con ansías poder abrazarlo”, señaló la actrtiz.

¿La distancia los ha fortalecido?

Sí, nos ha hecho ver cuan importante es uno para el otro. Sin la confianza que nos tenemos no podríamos seguir con la relación, creo que es una persona maravillosa en mi vida, que llegó para sumar y me siento muy tranquila y feliz. Por eso, siempre nos mandamos algunos mensajes en las redes sociales, no tenemos nada que ocultar.

Entonces, no descartas la convivencia...

No se puede descartar nada en la vida, pero estamos yendo paso a paso, no nos queremos apurar y cometer errores. Cada etapa es linda y la queremos aprovechar al máximo.

¿Cómo puedes calificar tu experiencia como presidenta de mesa en las elecciones generales?

Ha sido algo nuevo en mi vida, terminé mi chamba a las dos de la madrugada, cansadísima y hambrienta, pero he puesto mi granito de arena para que las cosas se hagan bien. Ahora me tocará repetir el plato en la segunda vuelta y solo espero que haya más orden.

¿Todo bien con la gente?

El local estaba bien ventilado y yo fui bien protegida, pero la gente es muy imprudente porque me reconocían y me pedían fotos, que me acercara y querían hasta abrazarme... y eso es imposible. Ahora muchos dirán que soy sobrada pero no me importa, yo cuido mi salud y la de mi familia.

Cada día aumentan los contagios y el número de muertos por Covid...

Las cifras son de terror y ahora tengo miedo de salir a la calle, estoy saliendo solo para realizar cosas necesarias. El gobierno debe tomar medidas más drásticas y multar con fuertes sumas a todos los que participan en las fiestas y reuniones, porque ahí nacen los contagios. Yo suelo ir a mi salón de belleza pero tomo una distancia del resto, estoy como aislada supervisando el trabajo. Por eso, todos los días hablo con mi familia en Colombia para que se cuiden mucho y gracias a Dios mis padres se encuentran bien de salud.

¿Conociste o trabajaste con el actor Gustavo Cerrón?

No tuve el gusto de conocerlo pero me apena muchísimo su partida por el Covid. Leí las noticias y no podía creer que siendo tan joven haya fallecido. Esto demuestra que las nuevas cepas son fulminantes y no se puede bajar la guardia.

