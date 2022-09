Milena Zárate afirmó que Dalia Durán debería buscar una persona que realmente cuide a sus hijos porque han estado expuestos a diversos peligros. Además, cree que necesitaba un ‘jalón de orejas’ por parte de las autoridades.

“La situación de Dalia es complicada porque es la única que responde por su casa, tiene que salir a buscárselas, pero nunca descuidando a sus hijos”, dijo la ‘colocha’.

¿Qué le aconsejarías?

Lo primero es que se busque una persona que realmente cuide a los chicos. Una señora que es capaz de dejar que los niños salgan a la calle, que estén en el peligro de unas escaleras, es una persona a la que no le puedes confiar a los hijos que son lo más preciado e importante para uno.

Tú también eres una mamá que trabaja y está a cargo de la casa y la crianza de tu niña...

Desde el primer momento que tuve que salir a la calle para trabajar, lo primero que hice fue poner cámaras en mi casa para monitorear lo que pasa con mi hija.

Dalia es la única que mantiene su hogar...

Obviamente no puede dejar de trabajar. No es la primera ni la única mujer en el mundo que tiene niños y debe salir a trabajar, pero nunca descuidando la integridad de los pequeños o quizá no tenía conocimiento de lo que estaba pasando con ellos.

¿Crees que le están haciendo un cargamontón a Dalia?

Mas allá de cargamontón, son niños expuestos, cuando es un tema mediático ahí actúan rápido, pero cuántos pequeños están en las mismas o peores condiciones y no hacen absolutamente nada. Hay mamás que hasta les pegan, los maltratan y no hacen nada. Igual creo que necesitaba un pequeño ‘jalón de orejas’ porque uno tiene que dejar a sus hijos en buenas manos y ella tiene 4 que son chiquiticos. Hay que tener mucho cuidado, mira los peligros que hemos visto, lo que ha salido ante cámaras, no creo que eso sea una sola vez porque los niños no miden el peligro.

MIMP sobre situación de los hijos de Dalia Durán: “No están desprotegidos y no hay intención de separarlos de su madre”

Luego que Magaly Medina emitiera un informe donde las vecinas de Dalia Durán la acusaban de descuidar a sus hijos con John Kelvin, ya que veían a los pequeños deambulando solos por la calle, con la misma ropa por varios días e inclusve sin ir al colegio, el Ministerio de la Mujer tomó cartas en el asunto.

Las gemelas de 6 años y el menor de 5 años fueron recogidos por las autoridades del MIMP y la cantante cubana tuvo que ir a recogerlos para llevarlos nuevamente hasta su casa en Comas.

Más tarde, en un pronunciamiento, el ministerio informó detalles de las acciones tomadas en torno al caso. “La titular del MIMP informó que al conocerse la denuncia periodística de un supuesto caso de abandono de los hijos de Dalia Durán, un equipo mutidisciplinario de la Unidad de Protección Especial (UPE) se apersonó a la vivienda de dicha familia para verificar la situación de los menores. No se ha advertido una situación de desprotección, pero si hay algunas cosas que ajustar y en eso se va a trabajar”, afirmaron en un comunicado.

