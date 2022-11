La cantante Milena Zárate afirmó que la cubana Dalia Durán sufre de dependencia emocional y por eso aceptó ir a cenar con John Kelvin, tal como se ha visto en las últimas horas. Además, espera que pueda seguir con su tratamiento psicológico para que se recupere y no vuelva a tener una relación con el cumbiambero.

“ Ella es una chica muy trabajadora y una madre luchadora, pero tiene dependencia emocional de John Kelvin. De otra forma no se entiende por qué fue a cenar con él, ojalá que siga con sus terapias psicológicas porque será la única manera de superarlo. Todo hace indicar que podrían volver a retomar su relación, pero eso solo le haría daño a todos en su familia, a ellos, a sus hijos”, indicó confundida Milena Zárate.

¿Crees que Dalia pueda regresar con John Kelvin?

Eso podría pasar después de ver que ella acepta ir a comer con él, sentarse a su lado. Esto me ha dejado fría porque ella ha estado luchando para volver a meterlo preso, pues no estaba conforme con su liberación... y señaló en muchos sitios que él no solo la golpeó, sino que abusó de ella. Los hijos no escogen a sus padres, y espero que él siga con sus terapias y se recupere bien para que vele por ellos, sea un verdadero ejemplo.

Finalmente, espera que Dalia Durán recapacite ante las innumerables llamadas de atención que recibe. “Muchas veces somos ciegas y sordas, pero es imposible negociar con alguien que te quiso matar, como ella dijo”, acotó.

FELIZ CON NOVIO TATUADOR

Milena Zárate no quiso pasar por alto el día de ‘Halloween’ así que no tuvo mejor idea que disfrazarse de caperucita roja junto a su pareja, el tatuador Carlos Mendoza, quien se vistió de lobo feroz y aprovechó para oficializarlo públicamente porque acaban de cumplir 10 meses de relación amorosa.

“Estamos juntos desde enero. Nos conocimos el año pasado en un estudio que tenía, coordinamos para que me hiciera un tatuaje y desde ese día nació una amistad muy bonita. Hubo mucha complicidad, nunca había conocido a un hombre en Perú que le gusten las rancheras, ese día le pedí que pusiera un tema y coincidimos que a los dos nos gustaba”, dijo Milena Zárate.

Milena, tú no querías saber nada del amor, a raíz de su fracaso con tu expareja... ¿Cómo te convenció Carlos?

Estaba un poco reacia a empezar algo con alguien, pero él la luchó. Me ha tenido mucha paciencia, me ha hecho sentir valorada, respetada y querida. Me conquistó con su personalidad, pero sobre todo con la paciencia que me tuvo. Hubo varios días en que no le hablaba e incluso me desaparecía una semana, pero cuando regresaba siempre estuvo ahí.

