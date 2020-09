Milena Zárate defendió a Karla Tarazona tras enterarse de que la expareja de su prometido, Paola Félix, dijo que la exconductora de televisión ‘quiere asegurar su otra manutención’ con Rafael Fernández.

“Una mujer no tiene hijos para que le den manutención. Karla es una mujer trabajadora y siempre la he visto sacar adelante a sus hijos, tiene el derecho de rehacer su vida. Ese pensamiento me parece absurdo, ridículo”, afirmó la colombiana.

Paola también dio a entender que Rafael la estuvo ‘meciendo’ cuando ya estaba con Karla…

A quien le tiene que pedir explicación, si es que se sintió ofendida, es a él, no a Karla, ella no tiene nada que ver. No creo que un hombre se exponga a salir en televisión sabiendo que lo van a ‘echar al agua’. Para mí, (Paola) está despechada, el tipo no quiso regresar con ella y se quiso dar una oportunidad con Karla.

¿Qué le aconsejarías a Karla?

Si no quiere verse expuesta a este tipo de situación, que no exponga a su pareja, qué necesidad. Cuando uno lo hace, terminas dando explicaciones que no tienes por qué darlas.

¿Crees que debería decir la fecha exacta en la que inició su relación con Rafael para evitar malos entendidos?

Sí, si no tiene nada que esconder, normal, si lo cree conveniente, que lo haga. Uno no merece ser calificada de que le quitó el marido a alguien o que se metió en la relación, cuando ha pasado por lo mismo. Eso es feo, si para su tranquilidad lo cree conveniente, que lo haga, y sino que no le ponga cuidado (interés).

¿Tus mejores deseos para ella?

Siempre, tiene todo el derecho de rehacer su vida y lo poco o mucho que la conozco, me parece una mujer íntegra, chamba y buena madre. Le aconsejo que tome las cosas con calma y analice bien para que no tenga más tropiezos en su vida. Se merece un hombre que la quiera, respete y dé su lugar. (D. Bautista)

Paola, ex de pareja de Karla Tarazona, dice que empresario le enviaba mensajes hasta agosto