¿Milena Zárate demandará por difamación a Mónica Cabrejos? [VIDEO y FOTOS]

Milena Zárate no descartó la posibilidad de demandar a Mónica Cabrejos por el delito de difamación.



“También tengo cuatro años para tomar medidas legales y mostrar muchas cosas. No lo descarto”, precisó Milena Zárate.



¿La demanda sería por difamación?

Obviamente. Ella indica que podría demandarme, pero ya no se acuerda de lo que me dijo. Felizmente tengo chicas (seguidoras) que me evitan la fatiga y envían un montón de cosas, así que lo pasaré (difundirá) en mis redes y a mi abogado. Estoy viendo el momento exacto para refrescarle la memoria, pero ahorita no, porque creo que está lanzando su monólogo.



Tuvieron un encuentro bastante acalorado en su programa radial...

Creo que quedaron muchas cosas inconclusas y aquí aplica bastante el dicho: ‘El pez por la boca muere’. (L. Gamarra)



