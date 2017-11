Milena Zárate aseguró que pagó derechos a Dimer Albornoz por la canción ‘Por tu amor’ [VIDEO]

Milena Zárate negó las acusaciones que hizo el compositor Dimer Albornoz, al asegurar que la colombiana utilizó su canción ‘Por tu amor’ y no le pagó sus derechos.



“Esa demanda no procedió, se archivó hace rato. El señor está loco, no pasa nada. Yo hice mi descargo cuando me citaron; es cierto que canté el tema como un ‘cover’ en mis eventos, como hacen todos los artistas y grupos, pero nunca lo comercialicé, nunca vendí algún CD donde estuviera esa canción y menos le coloqué mi nombre ni me la apropié”, afirmó Milena Zárate.



El señor Albornoz ha comentado que hará una demanda civil.

En lo penal, se archivó, ahora dice que hay una demanda civil, mandaré a mis abogados a que la vean.



Por su lado, Albornoz está solicitando 90 mil soles de reparación civil.

