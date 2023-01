Milena Zárate contó que se encuentra distanciada de su hermana Greissy Ortega, quien vive con su familia en Estados Unidos desde hace varios meses, cuando decidió cruzar la frontera por México de manera ilegal para reunirse con su esposo Ítalo Villaseca.

“No tengo mucha comunicación con ella porque, para ser honesta, no estoy de acuerdo con muchas decisiones que toma. Para no mortificarme y estar ‘que los niños’, pienso que es un rol que le corresponde a ella, al final la persona que tiene que velar por el bienestar de ellos y el suyo, es ella”, dijo.

GREISSY ORTEGA Y SU DURA VIDA EN EE.UU.

Greissy Ortega se enlazó en vivo este jueves con Magaly Tv La Firme para contar la dura lucha que viene atravesando tras emigrar a Estados Unidos hace varios meses, en una travesía que realizó con sus tres menores hijos y su hermano ‘El Parcero’, cruzando la frontera de manera ilegal desde México.

Según contó, ahora vive con sus pequeños y su esposo, Ítalo Villaseca, en un cuarto alquilado en Nueva Jersey. Reveló que su pareja trabaja como ayudante de construcción y aporta la mayor parte de su economía familiar, aunque ella no se queda atrás y se recursea de madrugadas.

“ Yo a veces me cachueleo de madrugadas para no dejar a los niños, tenemos que turnarnos por nuestros hijos . Yo trabajo en todo, a veces me llaman en la noche para Mc Donalds, todo lo que es 24 horas. Yo nunca le he dicho que no al trabajo honrado”, dijo la hermana de Milena Zárate.

Por otro lado, Greissy Ortega confesó que sus menores hijos todavía no pueden ir al colegio, porque no cuentan con seguro. “ Ellos ya están inscritos, pero todavía no pueden ir al colegio porque tienen que hacerles unos exámenes de sangre , el problema es que no es que uno va y se los dan al momento, sino que es después de un mes. Todavía no tiene seguro. Cuando ya tengan esos exámenes ingresarían de frente a estudiar”, acotó la colombiana.

Pese a los difíciles momentos que viene viviendo tras emigrar a Estados Unidos, Greissy Ortega se muestra contenta por tener a su familia reunida.

Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, conversó este jueves con Magaly Medina para contar cuál es su situación actual tras migrar hacia Estados Unidos de forma ilegal junto a sus tres hijos. Luego de narrar las penurias que pasó para llegar a tierras norteamericanas, la colombiana se defendió de las críticas tras ser acusada de haber puesto en peligro a sus tres pequeños.

“ Hay cosas que quizás ustedes, las personas que tienen la vida tranquila, la vida hecha , no pueden llegar a entender, pero en este caso somos jóvenes que estamos buscando el bienestar de nuestros hijos y yo, la verdad, siempre lo protegeré”, señaló.

