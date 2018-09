Milena Zárate: 'Edwin Sierra no ve a su hija hace cinco meses' 

Milena Zárate contó que Edwin Sierra no ve a su hija hace cinco meses y dijo que le desea lo mejor con su película ‘Mi novia es él’ al lado de Melissa Paredes y el actor colombiano Gregoria Pernía, el ‘Titi’, porque será el único recuerdo ‘bueno’ que habrá del cómico.



“No sabía, ni enterada. Qué bien por él, ojalá que todo le vaya bien en su vida. Solo espero que, de la vida tan ajetreada que lleva, tenga un poquito de tiempo para ver a su hija, porque hace cinco meses que está como no habido”, comentó Milena Zarate.



¿Tanto tiempo?

(Suspira)... De verdad le deseo lo mejor en eso (película), porque es lo único que le va a quedar en la vida de recuerdo, pues como padre y ser humano no creo que tenga muchas cosas que dejar. Como artista, como personaje quizá sí. En verdad no sabía nada.

De otro lado, mencionó que se encuentra trabajando en su negocio y preparándose para debutar en el cine.



“Es una película musical de los años 80. Voy a debutar como cantante, pero en género urbano, ya estoy por grabar el videoclip. Pronto me darán los libretos y las grabaciones comenzarán en enero. El director es el mismo que hizo la película ‘El gran criollo’. También queda pendiente la otra, donde está Reynaldo Arenas y Havier Arboleda”, agregó.



Finalmente, indicó que aún siguen las investigaciones de la persona que la estafó con 50 mil soles.



“Ya lo tienen ubicado, solo hay que esperar para que actúe la policía”, precisó.