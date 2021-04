La cantante colombiana y nacionalizada peruana Milena Zárate contó fue elegida presidenta de mesa en las elecciones generales del próximo domingo, y enfatizó que acudirá a cumplir con su deber cívico como todo ciudadano responsable a instalar su mesa en el distrito de Surco desde temprano.

“Recién hoy (jueves) revisé donde me tocaba votar y me llevé la sorpresa de que fui elegida presidenta de mesa, así que este domingo tengo que madrugar para cumplir con mi deber cívico. Sé que cada día hay muchos contagios por el coronavirus pero respetando los protocolos de seguridad que están diseñando usando mascarilla, protector facial, alcohol y respetando la distancia se puede realizar sin mayores problemas”, comentó Milena Zárate.

Además, dijo que es la primera vez que es elegida miembro de mesa. “Tengo más de 15 años en el Perú y por primera vez me eligen como miembro de mesa. Así que ya estoy viendo los videos de capacitación que ha dispuesto la Onpe para que todo el proceso se realice con normalidad”, finalizó.

SEPARADA DE NOVIO

Hace unos días, Milena Zárate contó que desde hace unos días se encuentra separada de su novio, el futbolista Augusto Barreda, porque se encuentra en Pacasmayo realizando la pretemporada con su equipo Sport Chavelines, pues se alista para jugar la Liga 2. Además, señala que la distancia los ha unido más y que confía mucho en él.

“Desde hace algunos días nos encontramos separados pero no hemos terminado, sino que él se encuentra concentrado haciendo la pretemporada con su equipo en Pacasmayo, pues en unas semanas empieza el campeonato. Yo entiendo bien que es parte de su trabajo, el fútbol es algo que le apasiona y podríamos estar alejados en cualquier momento debido al deporte. Sin embargo, nosotros estamos en constante comunicación”, enfatiza Milena.

¿Esta separación ha afectado la relación?

No, más bien creo que nos ha unido más porque siempre compartíamos mucho tiempo juntos y ahora, cada vez que tenemos unos minutos libres, nos comunicamos. No se ha perdido nada de la magia, además, somos dos personas maduras y sabemos qué queremos de nuestra relación.

¿No has pensado en ir a chequearlo?

Por ahora eso es imposible porque él se encuentra concentrado y tiene estrictos protocolos de bioseguridad. Además, yo tengo que estar en Lima con mis negocios, tanto con la ropa deportiva como el salón de belleza, pues aún no se han reactivado del todo, ya que la situación económica está muy complicada.

¿Pero tienes confianza en él?

En estos meses que llevamos juntos me ha demostrado mucho respeto y lealtad, y no me ha dado motivos para dudar, no me angustia saber que se encuentra lejos. Nuestra relación se basa en la confianza y está creciendo fuerte cada día.