Milena Zárate: “Estoy soltera, pero nunca sola, siempre tiene que haber un mantenimiento”

Este domingo a las 7 de la noche, Milena Zarate llega a “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. Ella hace dupla con Juan Carlos Orderique se enfrentan a la dupla conformada por Pedro Loli y Mariella Zanetti en una guerra de ollas y sartenes.

Este domingo llegas a Mi mamá cocina mejor que la tuya, ¿qué anécdotas te llevas del programa?

He venido en varias veces al programa, pero nunca me había divertido tanto como en esta oportunidad, donde me tocó hacer dupla con Orderique. Juan Carlos es lo máximo, no paré de reírme en todo el programa. Pensé que nuestro plato había salido feo, sin embargo, cuando lo probé, estaba muy rico, nos tocó preparar un plato con sazón colombiano, pero ingredientes peruanos.

Entonces, hiciste buen equipo con Juan Carlos Orderique…

Sí, Orderique me agradeció, porque era la primera vez que alguien lo dirigía tan bien. Lo que pasa es que tengo corazón de líder y voz de mando y Juan Carlos obedeció todas mis indicaciones. Yo sé cocinar desde los 8 años, he criado a todos mis hermanos.

Entonces, ¿conquistas por el estómago?

No, no conquisto por el estómago, mi fortaleza siempre será mi corazón de niña buena (risas), la cocina queda en segundo plano.

Y se enfrentan a Mariella Zanetti y Pedro Loli, ¿qué tal son ellos en la cocina?

No pasó nada con Mariella y Pedro en la cocina, son muy educados. En cambio, Orderique y yo somos un equipo del pueblo. Pero en un momento Mariella perdió los papeles, porque Pedro no le hacía caso en la cocina, él es típico hombre peruano machista, que no quiere recibir órdenes en la cocina (risas).

Cambiando de tema, ¿qué opinas de los participantes de El artista del año?

Hay bastante talento. Ruby (Palomino) tiene una voz espectacular y es mi favorita para que levante la copa. César (Vega) también es un talento al igual que Estrella (Torres), y lo han demostrado gala tras gala, a ellos tres lo que les sobra es talento y humildad.

Por último, ¿cómo está tu corazón?

Mi corazón está solo, esperando que lo conquisten, con varios pretendientes a mi costado, pero aún no me conquista nadie. Estoy soltera, pero nunca sola, siempre tiene que haber un mantenimiento, porque una se oxida y eso nos hace mal para el estado de ánimo (risas).

