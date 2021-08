Milena Zárate se ve en la final de Reinas del Show: “Mi crecimiento se ha visto a pesar de no ser bailarina”

Milena Zárate ha demostrado a lo largo de las galas en “Reinas del Show” que tiene una determinación para lograr lo que se propone. Como ella misma nos cuenta, es una mujer muy chancona y eso se ve reflejado en los excelentes puntajes que ha obtenido, sin embargo, en el último programa tuvo que enfrentar a Gabriela Herrera, bailarina profesional, y tras perder cayó sentenciada. Ahora, este sábado se enfrentará a Carla Rueda para llegar a la final del reality de baile.

¿Cómo te estás preparando para una nueva gala de “Reinas del Show” en este repechaje ante Carla Rueda?

Me siento tranquila en realidad, bastante motivada, trabajando mucho, vamos ensayando el triple de lo que normalmente ensayamos para demostrar porque tenemos que seguir en competencia. Un poco preocupada por pasar a sentencia porque en realidad tuve un excelente puntaje, pero es parte del juego y pasé a sentencia. Toda la temporada no estuve en sentencia, pero si estoy un poco preocupada porque estamos a puertas de la final y la verdad son muchas incertidumbres. Ahí vamos con fe.

Si pues injustamente llegas a sentencia tras el duelo ante Gabriela Herrera

Lo que pasa es que perdí él versus con una bailarina que realmente está preparada. Una persona que tiene muchas ventajas sobre mí, una de esas es que es una chica preparada, que tiene formación de baile, el cual yo no la tengo, pues yo soy empírica. Y es a lo que ella se dedica y adicional a eso es que Gabriela tuvo toda una semana para ensayar. En cambio, yo he tenido que sacar dos coreografías para la semana, en donde no me he podido concentrar en un solo baile

¿Cómo estás haciendo campaña para salir de sentencia y llegar a la final de “Reinas del Show”?

Estoy acudiendo prácticamente a mis amistades, mandándoles la campaña a todos para que la posteen, para que se las pase a sus amigos. Obviamente a través de mis redes sociales, haciendo en vivos en los ratos que tengo libre y hablando a que voten por mí y haciendo campaña en mis redes, que es lo que tengo a la mano.

Pero hay un comodín por parte del jurado, ¿es decir aún hay chance para llegar a la final?

Espero que ojalá no sea necesario usarlo, en mi caso porque me gustaría llegar a la final por el cariño del público, pero en el caso de que no obviamente le pediría al jurado que lo use, porque sí merezco llegar a la final, ya que no he estado en sentencia en ninguna gala anterior durante toda la temporada. Creo que mi crecimiento se ha visto a pesar de no ser bailarina, creo que se ha visto mi crecimiento, se ha visto el riesgo que he tomado en cada gala he ido creciendo y arriesgando. A pesar de las adversidades que me he visto envuelta, es parte de la vida vivir con cosas buenas y malas. A pesar de eso he salido adelante y he demostrado profesionalismo, amor por lo que hago y el compromiso que tengo con el programa y con lo que yo estoy haciendo con mi trabajo, creo que lo he hecho de una manera excelente.

Milena Zárate le cuenta a TROME como está realizando su campaña para quedarse en Reinas del Show

Has demostrado fortaleza, ¿por qué no es fácil pasar esas cosas y salir concentrada cada fin de semana como si no pasara nada?

Mira algo que me caracteriza a mí son dos cosas: Soy una persona demasiado frontal y eso me trae problemas porque no puedo aguantar lo que pienso, lo digo en el momento y no mido las consecuencias de lo que digo. Es algo que lo tengo muy marcado y a la vez considero que es una virtud más que un defecto, pero a la vez soy una persona muy fuerte, ya que he pasado por situaciones muy difíciles en mi vida. Yo me he criado sola desde los 14 años que he afrontado la vida. Creo que eso me ha formado como la mujer que soy hoy por hoy, ya que me da fortaleza. Aparte soy cabeza de familia y prácticamente la que lleva el punto de eje de toda mi familia. Eso me convierte, en una persona que tiene que ser como un muro y no se puede dar el lujo de derrumbarse. Si bien es cierto que soy un ser humano, que siente, que llora, que ríe y que tiene alegrías y tristezas. No me puedo dar ese lujo de sentarme a llorar y lamentarme. No tengo tiempo. Lloré un rato, me desahogo y se acabó, vamos para adelante y es parte de mi personalidad supongo.

¿Y tu relación con Edwin Sierra como padres de tu hija como va?

Con Edwin no tengo problemas gracias a Dios, nunca lo hemos tenido en realidad en cuestión de mi hija. Lo que si hemos tenido problemas en la cuestión de atención. Él está tranquilo, cumpliendo con la bebé como debe ser, mientras mi hija esté feliz yo voy a estar feliz siempre, mi prioridad siempre va a ser su felicidad y tranquilidad de ella. Y si él se la da yo voy a estar súper bien con Edwin.

¿Por qué crees que no tienes suerte en el amor?

Fíjate que sí, yo misma pienso y a veces me lamento y en otras ocasiones me sorprendo y digo Dios me adora. Porque yo creo que cuando a ti te pasan cosas malas, tú te lamentas ¿por qué a mí? Pero al final te das cuenta te quedas con el aprendizaje, porque todo lo que te pasa en la vida te deja algo y todo lo que te pasa es por algo, nada es por casualidad. Entonces, aprendí a tomar las cosas así. Obviamente me duele, voy a llorar si pasa algo malo, si pasa algo bueno voy a sonreír, pero aprendí a quedarme con lo positivo a todo. Aprender de cada cosa que vivo, de las personas que pasan por mi vida y entender que si pasa por algo. Yo he perdido un hijo y eso no se lo deseo a nadie en el mundo y si yo aprendí a superarlo, fue porque mi hijo vino a dejarme algo, una enseñanza y si Dios decide quitármelos de mi lado es porque me ama y sabe la clase de mujer que soy y mi vida no puede continuar al lado de esa persona. De esa manera veo las cosas y me es más fácil para poder superar las cosas que me pasan en mi vida.

¿Y qué concepto tienes de Augusto, tu ex pareja?

Yo no consideraría que Augusto sea una mala persona. No lo fue conmigo durante el año que estuve con él , ya que fue un chico que me dejó muchas cosas. Quizás me mostró otra personalidad, pero de esa persona fue la que me enamoré y pasé un año lindo, aprendí mucho y me dejó muchas cosas bonitas. Prefiero quedarme con eso y ya lo que fue pasando, ya simplemente le agradezco porque al final me da carta libre para mañana encontrar a mi príncipe azul (risas)

Imagino, ¿Qué por ahí muchos príncipes te deben escribir ahora que estás soltera?

Yo no me considero una miss universo, pero tampoco me considero fea. De hecho que si tengo muchos fans que me invitan, me hablan, que me puedan pretender, pero literalmente en este momento lo que menos quiero es pensar en una relación. Al contrario, creo que por eso te digo que Dios te ama tanto, que no sabes como hace sus cosas porque yo en este momento necesito estar sola, ua que se vienen muchos proyectos, muchas cosas y no puedo estar amarrado a una persona en este momento. Sé me están abriendo muchas oportunidades y necesito estar sola para desarrollar mi carrera como siempre he querido y Dios sabe porque hace las cosas.

Lo que salió ayer (anteayer) de Augusto en “Amor y Fuego” con la chica que se Wasapeaba, ¿te afecto?

Claro que me afecto. De hecho tuve una conversación con él, después de ver el programa porque no lo había visto. Recién lo pude ver como a las 11:00 p.m. cuando llegue a mi casa. Obviamente me afecto, de hecho te puedo decir que, me va a durar un tiempo, no soy de palo, pues ha tenido un significado en mi vida , pero lo máximo que pude hacer fue decirle mi punto de vista y dejar las cosas ahí. Cerrarla definitivamente, me apeno, más que pena, me dio mucha vergüenza estar involucrada de esa situación. Estar metida en medio de eso, me dio vergüenza, tristeza, que él terminará viéndose envuelto en eso, a causa de sus decisiones, yo teniendo un concepto totalmente diferente y me dio pena, vergüenza de estar yo metida en eso, vergüenza de darme cuenta de muchas cosas y ver el punto de las personas como burla, porque yo sentí que se estaban burlando de mí y realmente me ha afectado todos estos días, pero sale mi otro yo, que viene con toda la fortaleza del mundo y mira para un costado y sigue adelante

¿Y qué versión te dio Augusto?

Prefiero dejarlo ahí, esa conversación que tuve con él prefiero mantenerlo en reserva. Porque es parte de mi privacidad, pero es un tema cerrado, que pena que una relación tan bonita haya terminado de esa manera. Y da tristeza terminar mal, pero esto te deja una enseñanza más en la vida.

¿Qué cosa te ha dado “Reinas del Show”?

Como sabes Gisela Valcárcel es una figura, a nivel de Latinoamérica bien importante Eso es una realidad, en Colombia la conocen bastante, es una diva Gisela y estar en su programa me abre puertas ahí indirectamente. Ahora, estoy apuntando a hacer unas cosas acá, indirectamente en la actuación se me están abriendo y estoy en ese camino de abrirme puertas como actriz, yo sé que tengo la capacidad de hacerlo, de que me vengo preparando hace mucho tiempo. Y que ya ha hecho cosas para afuera, pero muchas personas no lo saben. Igual como cantante me están pasando muchas cosas bonitas . Estoy a punto de lanzar mi tema “Mejor Sin Ti”, que me cayó a pelo ese tema. Yo soy pitonisa y fíjate que cuando grabé el tema “Por tu amor”, al poco tiempo me separé del papá de mi hija, después de lanzar ese tema. Ahora voy a lanzar esta canción y me pasa esto. Creo que a la próxima voy a grabar el tema “El Príncipe Azul” para que venga uno. Definitivamente grabo mis canciones y yo misma me vaticino mi futuro.

¿Y cómo haces para compartir el tiempo con tu trabajo y tus obligaciones como madre?

Gracias a Dios, mi hija tiene una nana que me ayuda. En la mañana, me levanto, la baño, tomo desayuno con ella y la acompaño en el tema de sus clases. Una vez que termina eso, salgo corriendo para Gamarra y dejo listo todas mis cosas ahí, de la colección nueva de ropa deportiva que también estoy sacando y de ahí tengo que correr a los ensayos. Entonces, prácticamente mi tiempo lo divido en tres partes: mi hija, Gamarra y “Reinas del Show”.

¿Cuándo estás sacando esta nueva colección de ropa?

Normalmente cada colección la sacamos cada mes y medio. Ahora se vienen los nuevos modelos que debe salir entre una a dos semanas. Así que ya está por salir.

¿Se puede saber con qué género nos vas a sorprender este sábado en “Reinas del Show”?, y ¿Quién va a ser tu refuerzo para la gala del sábado?

No se puede saber porque todavía no tengo refuerzo (risas) Estoy en búsqueda, ¿Quién podrá defenderme? Un “Chapulín Colorado” vendrá a apoyarme (risas).

Finalmente, ¿Y por qué no tienes refuerzo?

Solo te puedo decir que es un “Chapulín Colorado”

