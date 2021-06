POR: LADY GAMARRA

Milena Zárate y Augusto Barrera pronto cumplirán diez meses de relación y aunque hace poco las aguas se agitaron y parecía que la ‘colocha’ lo iba a desterrar de su vida, el futbolista hiló fino y puso sus cartas sobre la mesa para reiterarle el amor que siente por ella, pues no descarta pedirle la mano y formalizar. Ella tiene un ojo abierto y el otro cerrado, y subraya que no es ‘tóxica’ sino precavida, porque sabe que no faltan las ‘serruchadoras’ y ‘resbalosas’.

Dentro de poco cumplen diez meses juntos y mucha gente no apostaba por su relación…

Milena: Nosotros tampoco (apostábamos). Empezamos como jugando y la pandemia nos unió más. Me enamoró porque es un hombre trabajador, inteligente y muy capaz.

Augusto: Y eso que nos conocemos desde el 2019, pero todo fue por la pandemia que empezamos a hablar. Nos pegamos como ‘chicle’ desde el primer día, las 24 horas.

Augusto, ¿más difícil fue ganarse a Milena o a su hija?

Augusto: En realidad a Milena.

Milena: La ‘gorda’ lo adora. Le dice: ‘Mi bebé’ y lo protege. Me dice: ‘No regañes a mi bebé’ y lo abraza. Todo le justifica, pero también es celosa. Ella sí le controla el celular, literalmente.

Milena, ¿eres tóxica?

No. Yo lo dejo ser, pero que me haga una nada más y verá.

En una relación no todo es color de rosa, durante estos meses ¿hubo algún quiebre?

Milena: No. Tuvimos problemas y discusiones como todas las parejas. Él tiene su genio y yo también. Muchas veces chocamos porque no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero nunca por algo fuerte.

Augusto: En vez de discutir tratamos de dialogar para ver quién hace entender al otro, pasan un par de horas y nos arreglamos.

¿Es verdad que tienes la última palabra en tu casa y es: ‘Sí, mi amor’?

Augusto: Sí, mi amor. (risas) Ya me estaba emocionando. Soy un hombre obediente, hay que ser inteligente.

Milena: Es obediente, ese es el secreto.

Augusto Barrera afirmó que no sacaría los pies del plato.

HOMBRES LE ENVÍAN ‘SUS CURRÍCULUMS’ A MILENA

Muchas veces dicen que cuando un hombre está con una mujer mayor es por interés, pero no es el caso de ustedes, pues Milena siempre ha resaltado que eres un hombre trabajador…

Augusto: No me incomoda que digan esas cosas.

Milena: Augusto no es millonario, pero es un hombre que lo que tiene es por su esfuerzo. Yo también soy una mujer trabajadora desde los 14 años, jamás voy a tener una persona a mi costado que tenga que mantener. Sin embargo, si en algún momento de su vida le va mal en algún negocio y estoy en las posibilidades, lo ayudaré porque si hoy por hoy puedo trabajar en mi salón es gracias al apoyo que recibí de Augusto, ya que literalmente me quedé en la quiebra el año pasado.

Entonces, no eres una mujer interesada…

Si quisiera ser como Sheyla (Rojas) o seguir ese tipo de pasos lo podría hacer. Lo que me llueven son pretendientes.

¿En serio?

Milena: Me llegan currículums, me dicen su edad, donde trabajan, cuánto ganan y las cosas que me darían. No son hombres de Perú, sino de México y otras partes. Con Augusto leemos los mensajes y nos reímos.

Augusto: Se creen dueños del planeta Marte, Júpiter y del universo entero. A mí también me escriben, pero no son conocidas.

Milena: No faltan las ‘resbalosas’ y ‘serruchonas’ que están de moda.

¿Se comparten las claves de los celulares?

Milena: Sí, pero más es por una cuestión de trabajo porque a veces estoy manejando y necesito que marque un número. Jamás le he revisado el celular, la única vez que lo hice fue cuando pasó el problema con esta chica (Thamara Gómez).

Augusto: La que sabe todas mis contraseñas es la bebé, a veces estoy trabajando y cuando quiere agarra mi celular.

Milena Zárate y Augusto Barrera viajarán a Colombia.

MILENA NO PERDONARÍA UNA INFIDELIDAD

Augusto, ¿pasa por tu cabeza ‘sacar los pies del plato’?

Augusto: Definitivamente no. Soy un hombre que tiene 30 años, he vivido muchas cosas y a mi edad ya no estoy para cometer errores. Desde el primer día la tengo muy clara.

Milena: Por más enamorada, casada o con hijos, no perdonaría (una infidelidad) y él la tiene clara. Si los dos decidimos avanzar es porque estamos pensando en un futuro.

Si uno de ustedes sale de casa, ¿son de controlarse dónde o con quién están?

Milena: Nunca he ido a una reunión con él, pero sé dónde está. Tampoco necesito ponerle un GPS, eso es ser exagerada.

Augusto: Siempre estamos comunicándonos.

¿El próximo paso es la convivencia?

Milena: De todas maneras, pero vamos paso a paso. Ahora estamos en un proceso de reactivarnos económicamente.

Augusto: Nos hemos puesto metas y esperamos que se puedan lograr. Quiero que Milena sea la mujer que esté a mi lado el resto de mi vida.

En unos días viajan a Colombia, ¿se dará la pedida de mano?

Augusto: Lo hemos conversado, pero a Milena le genera nervios. Sin embargo, lo quiero mantener en reserva para que sea una sorpresa.

Milena: Es algo que hemos pensado, sobre todo porque Augusto es la primera persona con quien me visualizo, proyecto y lo veo (para casarse).

