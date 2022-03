La colombiana Milena Zárate anunció que viajará a Europa y espera conocer a un hombre guapo, pues reconoce que se ha involucrado con más de un ‘feíto’ en el Perú. Como se recuerda, mantuvo una relación con Edwin Sierra y fruto de su amor nació su hija.

“Estoy supercontenta porque ya he cerrado un contrato para viajar a Europa, pues nunca había ido para allá, ni por trabajo ni de turismo. Para mí es algo gratificante hacer esta gira porque se ve reflejado el trabajo constante que vengo haciendo. Además, estamos próximos a relanzar mi tema ‘Endúlzame’ con una versión muy chévere”, expresó Zárate.

En Europa hay hombres muy guapos y galantes. ¿Te gustaría encontrar a tu ‘media naranja’ por allá?

Una nunca sabe lo que puede pasar. Ojalá me toque uno guapo porque ya me ha tocado tanto feo en mi camino (risas). No estoy en búsqueda de un hombre o un amor, pero tampoco me he cerrado a la posibilidad de que pueda pasar algo. Si aparece alguien por allá, genial, sino no me hago problema. El destino es muy incierto.

Quién sabe y regresas a Lima enamorada de un europeo...

Ya sea de un chino, italiano, español, japonés o peruano... lo importante es que sea un hombre correcto, de admirar y con el cual me sienta con la seguridad de podérselo presentar a mi hija y familia. Lo primero que veo es un hombre que sea idóneo para presentarlo a mi hija.

¿Cuánto tiempo llevas soltera?

Ocho meses. Es obvio que extraño sentirme querida o amada, pero tampoco es algo que me quite el sueño. Además, siempre he dicho que estoy soltera, pero nunca sola, obviamente. Si llega alguien a mi vida, bienvenido sea, sino me seguiré tomando mi año sabático en el amor.

