Milena Zárate se quedó muy sorprendida luego de que el programa ‘Amor y fuego’ revelara unos presuntos indicios de infidelidad de su actual novio de 29 años. La colombiana, pese a las pruebas, dijo que confía en él.

Tras superar una tormentosa relación con el comediante Edwin Sierra, la animadora de eventos Milena Zárate se ha vuelto a enamorar y se animó a contar un poco más sobre su relación con el futbolista Augusto Barrera.

El programa de Rodrigo González y Gigi Mitre reveló que Milena Zárate estaba utilizando la casaca de la expareja de Augusto Barrera, hecho que molestó mucho a la cantante.

Milena Zárate explota con su novio - TROME (Video: Willax)

“Esa casaca se la quité yo a él, se la vi puesta y se lo quité. No me dijo nada ese malpar***, me las va a pagar”, dijo muy incómoda Milena Zárate en ‘Amor y fuego’.

Hace unos días, Milena Zárate dio detalles de su romance en una entrevista para el programa ‘América Hoy’.

“Estoy muy contenta… Ya tenemos un tiempo prudente, la estoy pasando lindo, estoy tratando de dejar un poco mis temores, porque, si bien es cierto, hace muchos años tengo miedo de entablar una relación estable, de poder tener un vínculo con alguien, y él me complementa muy bien, así que estamos en proceso”, señaló Milena Zárate.