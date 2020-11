SU MOMENTO MÁS DIFICIL. Milena Zárate reveló en el programa ‘Modo espectáculos’ que sufre de una extraña enfermedad desde hace 8 años. La colombiana comenta que no sabe a ciencia cierta cual es su diagnóstico y se siente muy impotente por esto.

Milena Zárate cuenta que cada vez que le da una gripe, su cuerpo empieza a hincharse y a retener líquidos, un estado que la imposibilidad de realizar sus actividades diarias

“Yo me empiezo a hinchar, mi cara se empieza a inflamar. Mi garganta la siento como si me ahorcaran. Me hincho del pecho hacia arriba, retengo líquidos, toda la masa muscular se va. Me da ataques de depresión, me siento débil cuando me da esto”, comenta Milena Zárate, entre lágrimas.

Hasta el momento, un doctor le indicó que sufría de ‘Insuficiencia supra renal’, sin embargo, esto no ha sido suficiente para poder controlar su enfermedad.

Milena Zárate y su enfermedad - TROME (Video: Latina)

Milena Zárate presentó a su novio y ‘Peluchín’ le hace broma TROME (Video: Willax)