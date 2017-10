¿Milena Zárate y Greysi Ulloa se amistarán? [VIDEO]

Milena Zárate aclaró que el encuentro con su hermana Greysi Ulloa no fue ‘armado’, y que ahora tienen una mejor relación.



“No fue armado, fue una sorpresa. No nos hemos reconciliado, pero llevamos una buena relación por los niños, pues ellos no tienen culpa de nada. Pero aún siento rechazo al verla”, precisó Milena Zárate.



(B. Pashanasi)

Milena Zárate y su hermana Greysi Ulloa lloran en "Amor, amor, amor"