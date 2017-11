Milena Zárate: Greysi Ulloa negó que Ítalo Villaseca la haya agredido [VIDEO]

Greysi Ulloa negó que su esposo y padre de sus dos hijos, Ítalo Villaseca, la agreda físicamente, tal como lo reveló Milena Zárate.



“Tuve una discusión con Ítalo, como toda pareja, pero no hubo golpes ni nada parecido. Ítalo Villaseca no me agrede”, sostuvo Greysi Ulloa.



Pero Milena dijo que la llamaste llorando a contarle que Ítalo te había golpeado...

Me aferré a mi hermana para que me aconseje, pero está diciendo cosas sin fundamento.



¿Cómo está la situación con Milena?

Pensé que todo iba bien, pero está diciendo mentiras. Eso (que Ítalo la golpeó) me molesta y mortifica mi tranquilidad. Ahora veo que debo reservarme cualquier discusión que sostenga con mi esposo, no le puedo contar nada, pues agranda todo.

