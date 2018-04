Greysi Ulloa sobre burlas de Milena Zárate: "El que ríe último, ríe mejor" [VIDEO]

‘El que ríe último, ríe mejor’ , expresó Greisy Ulloa luego que su hermana Milena Zárate se haya burlado de ella tras conocer que Ítalo Villaseca reconoció que le fue infiel.

“No me importa lo que diga, me parece una payasada. Puedo esperar cualquier cosa de ella, pero el que ríe último, ríe mejor. Que me dé gracias porque la volví a revivir en televisión al mencionar su nombre”, precisó Greysi Ulloa.

Asimismo, Greysi Ulloa contó que está separada de Ítalo después de conocer que le fue infiel. “Estamos separados, pero no del todo por nuestros hijos. Nunca le quitaré el derecho de estar con ellos”, dijo la colombiana.

Milena Zárate y Greysi Ulloa

Como se recuerda, hace poco Milena Zárate visitó el set de Válgame Dios para hablar sobre lo revelado por Greysi Ulloa y su esposo. Ahí, la colocha aseguró que siente pena por ella pero que pensó pagarle con la misma moneda.

"Una infidelidad duele y justo las palabras que dijo ella también las dije yo en su momento. Qué triste y doloroso lo que le debe estar pasando a ella. La vida se la está devolviendo, yo no me alegro por su desgracia ni su desgracia de nadie", aseguró Milena Zárate sobre la situación de Greysi Ulloa y su esposo.



"Afortunadamente, ese nombre es de otra persona y no es mío, porque sí me pasó por la cabeza, darle de su propio chocolate" , expresó Milena Zárate cuando Peluchín le comentó que la mujer con la que Ítalo habría sido infiel a Greysi Ulloa también se llamaría Milena.



