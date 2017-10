Milena Zárate: Greysi Ulloa le da esta sorpresa por su cumpleaños y aún así no la perdona [VIDEO y FOTOS]

Greysi Ulloadecidió sorprender a Milena Zárate por su cumpleaños, la colombiana cumple 33 años el lunes 23 de octubre. Ulloa le pidió a los conductores de Amor, amor, amor que le ayudarán a realizar una sorpresa por el onomástico de su su hermana.



Milena Zárate se encontraba en el set de "Amor, amor, amor", cuando los conductores le pidieron que mirará a la puerta. Greysi Ulloa se acercó a ella con una torta en la mano, unas flores y sus dos pequeños.



Milena Zárate se mostró sorprendida, Greysi Ulloa le agradeció a los conductores del programa haberla dejado realizar esta sorpresa. La joven se dirigió a Milena y le dijo que estaba muy arrepentida, que con el tiempo se había dado cuenta que lo más importante es la familia.



Greysi le realiza sorpresa a Milena, pero las cosas no resultaron como ella esperaba Greysi le realiza sorpresa a Milena, pero las cosas no resultaron como ella esperaba Greysi le realiza sorpresa a Milena, pero las cosas no resultaron como ella esperaba

"Se que este lunes ella cumple años y quería que mis hijos le dieran esta sorpresa bonita y espero que le haya gustado. Se que cometí muchos errores y de corazón me siento muy arrepentida. Espero que este sea un paso más para que ella vea que quiero tener a mi familia unida", dijo Greysi Ulloa con la voz entrecortada y con las lágrimas cayéndole por el rostro.



Al respecto, Milena Zárate se mostró más tolerante con su hermana, pero no la disculpó. "Es complicado, como la que tengo a a ella hoy así la tuve a ella (dice la colombiana con referencia a la bebé de Greysi Ulloa) No la conozco,lo que Greysi me hizo es algo que no puedo olvidar", explicó entre sollozos la cantante.



Milena Zárate indicó que le alegraba ver que su hermana había cambiado por el bien de sus hijos. " A mí me da mucho pesar, pero es muy difícil para mí creer en ella, confiar en ella", precisó la colombiana sobre su hermana.

Milena Zárate y su hermana Greysi Ulloa lloran en "Amor, amor, amor"

Milena Zárate y su hermana Greysi Ulloa lloran en "Amor, amor, amor"