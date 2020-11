Milena Zárate indicó que su acercamiento con hermana Greysi se dio antes de la pandemia y que fue gracias a que empezó a rezar el rosario con su familia de manera virtual, que se unió más con ella.

En decaraciones al porgrama 'En exclusiva’, Milena Zárate indicó también que ha dejado en el pasado los problemas que protagonizó con Greysi por un presunto triángulo amoroso con su expareja Edwin Sierra.

“Nos amistamos antes de la pandemia. Empezamos a hacer el rosario todo en familia, virtualmente. Nos ayudó a limar muchas cosas, no es bueno, en verdad. La pandemia nos ha enseñado hasta cuando esta un ser querido contigo. Lo de nosotras ya pasó hace tanto tiempo. Ella toma sus decisiones y las respeto. Respeto que lleve la vida que desee llevar. Ya me hablo con Ítalo (pareja de Greysi9, no es tan mal muchacho como yo creía”, indicó Milena Zárate.

El día miércoles, Milena Zárate y su hermana Greysi Ulloa reaparecieron juntas en la inauguración del spa de la colombiana. Ahora que llevan la fiesta en paz, la expareja de Edwin Sierra comentó que los problemas han sido superados por el bien de la familia.

Milena Zárate habla de su hermana - TROME - (Video: Panamericana)