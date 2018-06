Milena Zárate está hospitalizada desde hace 3 días y preocupa a sus seguidores con alarmante mensaje | VIDEO

Milena Zárate está pasando un difícil momento. Desde hace varios meses, la colombiana se ha mantenido alejada del mundo de la farándula y eso se debe a su delicado estado de salud. Ahora, todo parece haberse agravado, según un video que publicó en su cuenta Instagram .

En su red social, Milena Zárate compartió un video en donde le cuenta a sus seguidores de Instagram que está internada hace tres días en una clínica local. Lamentablemente, los doctores aún no determinan cuál es el mal que está afectando su salud.

“Hola. Hoy es el tercer día que estoy hospitalizada. No estoy bien, mi salud se ha quebrantado un poco, (los médicos) dicen muchas cosas. Estoy con un poco de fiebre ahorita, pero espero recuperarme pronto” , contó en Instagram Milena Zárate.

Pese a su estado de salud, la cantante agradeció todas las muestras de cariño de sus seguidores en Instagram y se animó con el triunfo de Perú vs. Australia en el Mundial Rusia 2018. "Al menos hoy Perú ganó y esa es una buena noticia”, expresó Milena Zárate.

Junto al video de Instagram , la expareja de Edwin Sierra escribió un extenso mensaje en donde confesó que si compartía cómo se encontraba era para que la gente entendiera que los artistas también son humanos y lo que la mantiene en pie es su hija. Por ese motivo, y pese a lo que sea que tenga, Milena Zárate aseguró que seguirá luchando por el bien de Kristell.

"Ella me levanta cada vez que caigo. Sólo quería desahogarme un poco mostrarles que detrás de una apariencia, un personaje, hay un ser humano como tú que no somos perfectos pero eso no nos hace malos", finalizó Milena Zárate en Instagram

Milena Zarate internada en la clínica

