La cantante colombiana Milena Zárate contó que está viviendo un bonito momento junto al tatuador Kalicho Mendoza, con quien viene saliendo desde hace unas semanas y lo califica como un ‘buen hombre’. Además, señala que está por lanzar un programa por redes sociales para apoyar a los emprendedores.

“Me está yendo bien, ahí vamos, creo que estamos en el camino correcto pero todo paso a paso. Aún no podría decir que tenemos una relación, pero cada día gana más puntos con todas las cosas que hace. En verdad, que con todo lo que me ha pasado en la vida voy muy despacio, no quiero volver a sufrir. Es difícil volver a confiar, pero con él (Kalicho) me siente bien, es un hombre bueno”, enfatiza la cantante Milena Zárate.

Pero hay muchas cosas que admiras de él…

Claro que sí, es un tipo muy emprendedor, muy chamba y eso me gusta. Además, también piensa como yo y vamos quemando etapas, conociéndonos mejor, considero que todo es un proceso. Él conoce mi carácter, sabe que soy una mujer independiente y se adapta a mi ritmo, me da mi espacio.

Sin embargo, debes pensar siempre en formar una familia…

Eso es algo que me gustaría en el futuro, pero por ahora no lo pienso, como te dije, vamos paso a paso. Sabe que soy una ‘loca’ y que me gusta trabajar y crecer; eso a veces, asusta a los hombres pero él me apoya. Aunque claro, también le digo que lo piense bien, pues después no hay devoluciones, ja, ja, ja.

¿Te gustaría volver a ser madre?

Eso es algo más complicado, pues tuve problemas cuando nació mi hija y para intentarlo tendría que llevar un tratamiento largo, así que no es una prioridad en mi vida. Él tiene un hijo pequeño, y tampoco hemos hablado de volver a ser padres, pero sí nos gustaría formar una familia, tener un núcleo que nos fortalezca.

¿Y qué planes a futuro?

Sigo con mi tienda en Gamarra, con los vestuarios deportivos pero también voy a lanzar una línea de ropa casual. Además, sigo con la música y los shows presenciales. Y como me gusta estar haciendo una cosa y otra, también voy a lanzar en unos días mi programa en redes ‘Pa’ lante emprendedor’ donde estaré apoyando a todos los negocios. Quisiera que el día tenga 30 horas, pero siempre trato de darme tiempo para trabajar, la familia y el amor.

