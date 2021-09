El nombre de Greisy Ulloa, hermana de Milena Zárate, nuevamente ha sido noticia, pero esta vez por la fuerte pelea que ha protagonizado su pareja Ítalo Villaseca en los alrededores de Gamarra, cuando cumplía la función de fiscalizar a los comerciantes del emporio.

El periodista de espectáculos, Samuel Suárez, dio a conocer las imágenes en las que se muestra a Ítalo con su uniforme de fiscalizador del municipio de La Victoria. Sin embargo, protagonizó un altercado con la policía.

“A la Policía se le respeta. Fiscalizadores quitan mercadería y no quieren devolver a vendedor. Malcriado metiéndole un cabezazo al policía”, dice el video del portal de Instarándula.

Según menciona la denuncia, los fiscalizadores habrían quitado la mercadería de los comerciantes, por lo que la Policía intervino y se desató la pelea.

“A mí también me sorprendieron estas imágenes. No le escribí a Ítalo, le escribí a Greysi y le pregunté qué sucedió, pero sentí como que ella no quería que estas imágenes salgan a la luz, me imagino por cuidar el tema laboral de Ítalo”, dijo el popular Samu.

Además, el conductor de espectáculos mencionó que casi nadie sabía del trabajo de Ítalo, quien en los últimos meses ha estado desaparecido de la farándula local.

“Ya sabes Greisy, ustedes son personas públicas, tú también hasta hace poco estás en el Miss Primavera, Ítalo por lo visto se está alejando del espectáculo y tiene otro trabajo que nadie sabía, pocos sabían que era fiscalizador”, sostuvo.

GREISY ULLOA Y SU PASO COMO ASPIRANTE A MISS

Greysi venció a Robotina y pasó a la siguiente fase del concurso ‘La Reina de la Primavera’ de Mujeres al Mando. Hermana de Milena Zárate participó en el reto de las preguntas, donde le consultaron si cambiaría alguna cosa de su vida. “Yo me quedo con lo aprendido, con los golpes de la vida, porque me han enseñado mucho, a ser más fuerte y poder guiar a mis hijos con mucha más fortaleza”, dijo. Video: Mujeres al Mando.

TE PUEDE INTERESAR