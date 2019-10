Milena Zárate sobre pareja de Janet Barboza: "Ella tiene un perrito faldero, le gustará que esté todo el día con ella"

Milena Zárate criticó que la pareja de Janet Barboza, Miguel Bayona, se sentara en el programa ‘Válgame Dios’ para aclarar el supuesto ‘affaire’ que tuvo con Shirley Cherres.

“Me pareció patético que se siente ahí, porque un hombre si es empresario, de la calidad como Janet lo ha presentado, se preste para hablar de algo que ya pasó, a mí me parece un circo, una payasada. No sé a qué se dedica ese señor, no tengo nada en contra de él, pero me parece tonto sentarse frente a la mujer a decir esas tonterías y más que ella se preste a exponer a su pareja a un circo, y todavía por Shirley Cherres”, sostuvo Milena Zárate

En el programa ‘En exclusiva’, Laura Borlini dijo que Miguel no debería ‘estar sentando ahí hablando tonterías, debería estar chambeando’...



Siempre lo he visto a él en cuanto programa está ella, siempre lo he visto a su lado. Janet tiene un perrito faldero creo, bien por ella, le gustará que su marido esté todo el día ‘faldeándola’. En lo particular, no me gusta, imagínate con el marido todo el día en la oficina, en el trabajo, me parece fatal. No sé a qué se dedica, tampoco me interesa, pero comento lo que veo. A mí me cae superbién Janet, hemos coincidido en muchos programas.

Por su parte, Janet Barboza aseguró que no le importan las declaraciones de Milena Zárate y Janet Barboza respecto a su pareja, con quien pronto cumplirá dos años de relación y lo celebrarán en Miami.

“Ja, ja, ja. La opinión de ellas para mí no es importante. Él (Miguel) quiso hacer su descargo y eso fue lo que hizo. Laura debe preocuparse más por su familia que por la mía”, aseguró Janet Barboza.