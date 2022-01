El Parcero dio entrevista desde Colombia, pero estaba en Lima: Milena lo encubrió, según Rodrigo

La semana pasada, Juan Carlos Ulloa, conocido como ‘El Parcero’, reapareció desde Colombia para pedir a las autoridades que lo dejen ingresar a nuestro país y llevarse a sus hijas. Sin embargo, el programa ‘Amor y fuego’ lo captó días después, caminando en las calles de Lima.

“Estaba en nuestro país y nos vio la cara. ¿Cómo entró? No lo sabemos. Atención Migraciones”, dijo Rodrigo González, quien se encargó de entrevistarlo.

Como se recuerda, El Parcero había pedido ayuda a Migraciones para que lo dejen volver a entrar al Perú, debido a que tenía restricciones y quería estar al pendiente de sus hijas, quienes viven en Tarapoto.

Sin embargo, el programa ‘Amor y fuego’ lo captó caminando por la calles de Lima, en los exteriores de la casa de Milena Zárate, hecho que indignó a Rodrigo González y a Gigi Mitre.

Un par de días antes, el hermano de Milena Zárate había brindado una entrevista al espacio de Rodrigo y Gigi indicando que estaba en Colombia con impedimento de ingreso al país.

El Parcero dio entrevista desde Colombia, pero estaba en Lima (Video; Willax)

“MILENA ZÁRATE SE ME CAYÓ”, DIJO RODRIGO

Rodrigo González arremetió contra Milena Zárate por, aparentemente, haberle ocultado que su hermano se encontraba en Perú, pues ella estuvo presnete en el estudio de Amor y fuego cuando se realizó la entrevista.

“Me la hizo, nos la hizo, puede ser tan cínica, tan fría para mentir cuando tienes la prueba, las imágenes. Todavía te molestas y sacas el tema de demanda. Nosotros tenemos 13 años acá sentados, sabemos que ya lo tenemos. No tienes sangre en la cara para hacernos sentir que estamos haciendo mal nuestro trabajo. La Milena se me cayó”, dijo Rodrigo González, muy molesto.

“Qué nivel para mentir, los dos”, dijo Gigi Mitre, indignada con Milena Zárate por haberles ocultado que su hermano estaba en Perú y, por, supuestamente, haberlo apañarlo.