Milena Zárate estuvo de invitada ayer en ‘América hoy’ y solo optó por saludar a la conductora a Ethel Pozo, más no a Janet Barboza, a quien tildó de ‘doble cara y malcriada’ .

“¿Por qué no saludo a Janet? Lo que pasa es que yo no soy hipócrita”, sostuvo Zárate, mientras que Barboza trató de apaciguar las cosas. “Por favor. Este es un programa con ambiente de paz, tranquilidad y buena vibra”, indicó la ‘rulitos’.

Milena, ¿por qué no saludaste a Janet?

Se la tengo guardada desde hace rato porque me ha hecho varias cosas, ha sido bien grosera conmigo en varias oportunidades, la última vez me dijo que era una ‘excanera’ y montón de cosas más. No la saludé porque no soy hipócrita, ha sido bien malcriada, se ha portado súper mal y por el hecho de estar en pantalla no vamos a estar como las mejores amigas, porque no es mi amiga, no me cae bien y me parece súper antipática.

¿Crees que ella quiso apaciguar las cosas al decir que estaban en un programa familiar y con ambiente de paz?

Qué bacán decir eso, pero se le olvida todo lo que ha hecho. La vaca no se acuerda cuando fue ternera y ahora quiere dárselas la de santa cuando es bien cizañera. Es una persona doble moral, a la mínima oportunidad que tiene no le importa tirar barro, pero ahora no lo hace porque el programa (‘América hoy’) no se lo permite. La considero mala persona.

De otro lado, a fin de mes cumples seis meses de relación con Augusto Barrera… ¿Qué preparativos?

No sé qué me tendrá preparado el caballero, esperaré a ver qué sorpresa me da.

Quizá te sorprende con la ‘roca’…

No sé qué estará pensando, esperaré a ver qué se le ocurre, pero todavía no hemos tocado ese tema (matrimonio). Pasito a pasito. (L.Gamarra)