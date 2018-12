¡Duro testimonio! La mamá de Milena Zárate hizo una fuerte declaración en Andrea al Mediodía. En un enlace telefónico, la señora Mariluz reveló que tuvo a la colombiana fruto de una violación cuando era menor de edad.

"La tuve de 16 años. Yo fui violada a los 15 años y di a luz entrando a los 16", contó la mamá de Milena Zárate quien también aseguró que al inicio sintió rechazo por su hija pero luego, gracias a personas que la ayudaron y la entendían, logró crear un vínculo con ella.

"De verdad que cuando me recuerdan eso para mí es doloroso. Empiezo a recordar todo lo que pasó en mi niñez porque no tuve el apoyo de mi madre. Me tocó sola luchar por la vida con una criatura en brazos", contó la mamá de Milena Zárate.

Asimismo, aseguró que Milena Zárate es su orgullo ya que con su llegada aprendió a ser madre y mujer. "Ella fue mi compañera. Yo amo a mis otros hijos pero ella es fruto de un sufrimiento en el cual estamos unidas. Estamos en lo mismo, hemos sufrido ambas", agregó.

Por su parte, Milena Zárate también se mostró orgullosa de su madre y le agradeció la educación y el ejemplo que le brindó a pesar de la adversidad. "Tenemos un lazo más fuerte que el de mamá e hija. Somos amigas", dijo emocionada.

"Yo estoy muy agradecida porque mi mamá me enseñó a trabajar. Yo tuve la oportunidad de hacer muchas cosas pero toda la vida me doy el orgullo que donde voy, voy con la frente en algo porque hasta piedras he vendido. No me avergueza decir que he sido vendedora ambulante, a mucho orgullo, y eso se lo debo a mi mamá- La mujer que soy yo se lo debo a ella", reveló Milena Zárate.