Milena Zárate comentó que no tendría problemas en participar en ‘El gran show’ y compartir la pista de baile con la voceada Melissa Paredes, pues si tiene que decirle lo que piensa cara a cara se lo diría porque no tiene caretas. Además, le gustaría volver al programa de Gisela Valcárcel para ganar, ya que en las anteriores galas alcanzó el segundo y tercer puesto.

Milena, ¿es verdad que estarás en ‘El gran show’?

Aún no hay nada concreto, pero sí me entusiasma la idea, ya conozco esa pista.

Se habla de que Melissa Paredes podría ser el gran jale de esta nueva temporada...

La verdad que quien esté no es impedimento para que yo pueda estar en algún programa, yo feliz siempre con la oportunidad que se me da. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta que le digan la verdad, por último no tengo problemas con Melissa, a mí no fue a la que le puso los ca. .. así que honestamente no tengo problemas con ella ni con nadie. Si en algún momento pasa algo, tengo que decirle algo o se me consulta voy a decir lo que pienso, para eso vivimos en un país democrático, para poder expresarnos. Si se da la convocatoria y se llega a un buen acuerdo, yo feliz para entregar lo mejor de mí y sería lindo volver porque ya ocupé el segundo y tercer puesto, y ya me toca ganar.

Vas por tu revancha...

Voy con todo siempre, me gusta competir y quiero aclarar que decir las cosas como son no significa que sea una persona problemática como escuché en la mañana (ayer) en ‘América hoy’, yo soy frontal.

SOLIDARIA CON KARLA

Por otro lado, Milena Zárate se refirió a la separación de Karla Tarazona y su esposo Rafael Fernández situación que sorprendió a muchos.

“La verdad, yo estaba en Colombia cuando me enteré de la separación de Karla y Rafael y me cayó como un ‘baldazo de agua fría’”, señaló Milena.

Muchos piensan que se casaron muy rápido, a los pocos meses de conocerse.

Me apena mucho por Karlita, yo le escribí para decirle que de todo corazón esperaba que estuviera bien, porque ella se merece encontrar un buen hombre, que esté a su lado y la haga feliz, después de tanto.

Esperemos, Karla es una mujer fuerte y saldrá adelante...

La verdad que sí. Ella tiene tres motores (sus hijos) que no le permiten desfallecer. Así que, para adelante, no queda de otra. Es doloroso una separación, pero cuando somos mamás no tenemos tiempo de sufrir