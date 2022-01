Milena Zárate afirmó que la oficialización por parte de Melissa Paredes de su relación con el bailarín Anthony Miranda, en un adelanto de la entrevista que dio a ‘Mujeres al mando’, era algo que se venía venir y que la actriz tiene derecho a rehacer su vida y si se equivoca o no solo el tiempo lo dirá.

“Ya se venía venir, después de todo lo que ha pasó el paso a seguir era ese y está bien. Igual cada uno enrumbó su camino, el ‘Gato’ Cuba está en su mundo, ella también y al final todos tenemos derecho a ser felices y nuestra felicidad, a veces, está donde uno menos se lo imagina”, señaló.

Bueno, al parecer así como Melissa oficializó a Anthony, Rodrigo también estaría en una relación con Ale Venturo.

Exactamente, si bien es cierto todos cometemos errores y lo de Melissa fue un error para muchos, pero quizá para ella no, de pronto era lo que necesitaba.

Ella dijo en la entrevista que (el ampay) fue como un castigo porque a los hombres y mujeres no se les mide con la misma vara y a ellos se les aplaude.

Sí, tiene razón. Si bien es cierto nadie quiere decir que por ser mujer está blindada para hacer muchas cosas o dejar de hacer, pero en realidad si hubiera sido un hombre (el del ampay) esto hubiese sido noticia de un día y ya pasaba.

Es que para muchas personas ella es la ‘mala de la película’ por la forma en que terminó su matrimonio.

Uno se da cuenta de eso en los comentarios que deja (la gente) en las cosas que ella pueda publicar. Pienso que nosotras somos la que siempre pedimos más apoyo, que se respete nuestro derecho de mujer, pero a la vez somos las más crueles, las que juzgamos más, terminamos señalando con el dedo más que los hombres.

Con esto queda demostrado que lo que pasó entre Melissa y Anthony no fue un simple ‘choque y fuga’...

Efectivamente, las mujeres cuando hacemos algo nos dejamos llevar mucho por los sentimientos, más eso no garantiza que sea la persona de nuestra vida porque eso se da a través del tiempo. Imagínate que ella estuvo casada con el ‘Gato’, tuvo una hija y mira como terminaron las cosas. Independientemente de la historia de amor que vivamos con ‘X’ persona, no significa que sea la persona que va estar con nosotros el resto de nuestra vida, si lo está en buena hora y sino a disfrutar el momento, el día a día.

Una vez dijiste que no veías futuro a esa relación, ¿sigues pensando lo mismo?

Bueno, uno lo ve desde afuera y quizá yo tengo la mente muy maliciosa por mis experiencias. Puedo ver muchas cosas, pero es algo que no me compete ni me interesa, cada uno decide.

Crees que él busca ‘colgarse’ de Melissa’

No sé... quizá, como te digo desde el inicio nadie le ha dado la oportunidad a él (de hablar las cosas) y creo que fue por cómo se dieron las cosas, quizá estemos equivocados y con el tiempo nos calle la boca el chico. Pero honestamente el concepto que tengo de él, a pesar de no conocerlo, creo que es el concepto de muchas personas.

Muchos piensan que él se está aprovechando de Melissa para figurar.

Probablemente, pero no te puedo decir con exactitud que sí porque podría estar equivocada y quizá es simplemente como se han dado las cosas.

En todo caso, Melissa tiene derecho a rehacer su vida.

Esté equivocada o no tiene derecho de rehacer su vida, de ser feliz, de buscar la felicidad donde quiera. La vida es muy corta, tenemos derecho a disfrutar, estar feliz de la manera que nosotros escojamos.

¿Qué le dirías a Melissa?

Yo a Melissa le tengo bastante cariño y de todo corazón deseo que le vaya súperbien y que sea feliz, que trate de vivir al máximo lo que viva y si funciona bien y sino, pues es una experiencia más.