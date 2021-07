Milena Zárate comentó que esperaba un mayor desempeño de Jazmín Pinedo en la pista de baile de ‘Reinas del show’ y por eso se atrevía a afirmar que su competencia más dura, en el reality de Gisela Valcárcel, son Allison Pastor y Korina Rivadeneira.

¿Cómo vas a sorprender esta tercera gala en Reinas del show?

Estoy picona porque la gala pasada quedé en tercer puesto, así que este sábado llego con más fuerza, que se agarren todas. Esta tercera gala es de salsa y me estoy esforzando mucho para dar lo mejor. Creo que si bien el jurado debe evaluar el performance del participante, también tiene que valorar el crecimiento del artista. Y las que estamos creciendo somos las que merecemos llegar a la final.

Ahora que ya se están luciendo en la pista de baile, ¿a quiénes consideras las competidoras más fuertes?

Si hablamos de baile, mi competencia es Allison (Pastor) y Korina (Rivadeneira), nadie más. Pero, como esto es las reinas del show, no las reinas del baile, creo que no hay que minimizar el trabajo de ninguna, todas pueden dar batalla; la que menos te imaginas, te puede sorprender.

¿Y Jazmín Pinedo?

Honestamente, esperaba más, creí que sería más fuerte. Lo fuerte de ella es la cantidad de seguidores que tiene y las expectativas que hay sobre ella, pero, por el baile, no me preocupa. La ‘chinita’ me cae muy bien, pero creo que, como tiene muchos seguidores, la enaltecen demasiado y eso le juega en contra.

Leslie Moscoso comentó que su esposo está celoso de su bailarín, ¿a tu pareja le pasa lo mismo?

Augusto (Barrera) sabe cómo soy, él no está celoso, por el contrario, él nos apoya mucho a George, mi bailarín, y a mí. Augusto y yo estamos en el mismo camino, además, él no pierde el tiempo en esas tonterías. Y con George se ha formado una gran amistad, tenemos una gran complicidad y todas las ganas de llegar a la final, y esas son nuestras mejores armas.

Este sábado Carla Rueda y Jossmery Toledo llegan a la gala en sentencia ¿quién quisieras que se quedara en la competencia?

Porque baila un poco mejor y porque le pone más ganas, debería quedarse Carlita. Esa niña tiene mucha energía. Y Jossmery está en su relajo, en ‘Reinas del show’ ella cree que está de vacaciones, que está en México, no sé donde está su cabeza, la noto distraída. Quizá le está afectando andar mucho con Paula (Manzanal) y hablar de Fabio (Agostini), noto que no está poniendo la seriedad que debe.

