Milena Zárate minimiza triunfo de Isabel Acevedo en Reinas del Show: “No va a cambiar tu imagen de quitamaridos”

¡Se fue con todo y sin anestesia! Milena Zárate no se quedó callada y arremetió con todo tras la coronación en Reinas del Show de Isabel ‘Chabelita’ Acevedo, quien venció en una final de infarto a Gabriela Herrera y Brenda Carvalho.

Y es que, ‘La colocha’ fue consultada por El Popular tras la victoria de Isabel Acevedo, en donde ambas hasta hace unas fechas atrás peleaban el título de dicho reality, sin embargo, la opinión de Milena Zárate ha paralizado a todo el mundo farandulero.

“Ella se hizo conocido por el problema de Christian y Karla. Cuando tú te haces conocida de esa manera, ahí vienen las consecuencias. Es una cruz que va ser super complicado de sacársela (…) te apuesto ahora tampoco van a recordar a Chabelita como la reina de El gran show, eso va a pasar a segundo plano”, dijo la colocha.

Y es que, ante las declaraciones de Karla Tarazona, quien en ese entonces era pareja de Christian Domínguez, dónde reveló la manera en la cual la bailarina Acevedo se había metido en la relación con el cumbiambero, hizo que la imagen de ‘Chabelita’ no quede tan bien.

“La manera como ellos (Christian e Isabel) se manejaron fue pésima, sobre todo porque fue cuando una mujer (Karla Tarazona) dio a luz, y ella iba a su casa (…) Un programa no te va a cambiar la imagen, lo que te cambia son los hechos (…) esas cosas son las que a ella la sepultan. Las palabras se las lleva el viento, no cambian lo que tú has hecho en tu pasado, no va a cambiar la imagen que tú tienes de quitamaridos”, agregó Zárate al Popular.

Milena Zárate devalúo el título de “Reinas del Show” a Isabel Acevedo

Milena Zárate se ha caracterizado por ser siempre frontal y directa al decir algún comentario. Esta vez, no fue la excepción y le quitó el mérito al título de la ‘Chabelita’ en “Reinas del Show”.

“El hecho que haya ganado es porque así lo decidió el jurado, pero falta ver la aceptación que tiene con el público, no es tan buena. Esa imagen lo va a cambiar ella sola con su trabajo y con el respeto que se gane de la gente”, apuntó.

Espera que ‘Chabelita’ no se vuelva diva tras el título de “Reinas del Show”

“ Ahora solo falta que no se le suban los humos y que crea que ha ganado el cielo, y termina de fregarla. Le aconsejaría que siempre actué con humilde y trate de hacer las cosas de la mejor manera, uno aprende de los errores, los errores se comenten una vez, dos veces ya sería conchuda”, sentenció.

