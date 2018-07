Milena Zárate saca chispas al enterarse que Pilar Gasca calificó a su hija de 'insignificante' | FOTOS

Indignada. Así se mostró Milena Zárate tras enterarse que Pilar Gasca, pareja de Edwin Sierra, se expresó mal cuando le preguntaron por la hija que tiene con el cómico.

“Esta tipa (Pilar) que dijo que mi hija era una cosa ‘insignificante’. No puedo permitir que una persona que esté con él diga eso”, dijo indignada Milena Zárate sobre Pilar Gasca.

¿En qué situación utilizó ese calificativo?

No sé, en verdad me mandaron una cosa de Instagram, que alguien le preguntó cómo iba a hacer ella si Edwin tiene hija, y respondió que no le pregunten cosas insignificantes. Me molesté muchísimo, pero lo que más me mortifica no es que ella lo diga, sino que él lo permita.

¿Sigue dando la pensión?

Bueno, sigue dando atrasado, de hecho estamos viendo con mi abogado si demandamos por alimentos.

La raíz de la incomodidad de Milena Zárate responde a un comentario que hizo Pilar Gasca en su Instagram, cuando le preguntaron: “¿Si en un futuro te casas con Edwin, crees que puedas lidiar con la hija que tiene? Si, literal, Milena no te soporta”.

Entonces, la novia de Edwin Sierra respondió: “Muñeca, no te ofendas, pero pregúntame cosas interesantes, no insignificantes”.

