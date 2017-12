Milena Zarate: "Mónica Cabrejos es 'cara de palo'"

Milena Zárate calificó de ‘cara de palo’ a Mónica Cabrejos , luego que la periodista dijo que la colombiana lucra ventilando su vida privada, al igual que Karla Tarazona.



“Dijo que por un lado facturamos y que por el otro lloramos, está bien que opine, porque para eso la traen a ‘Espectáculos’, pero criticar es diferente. Ella ha lucrado muchas veces con su vida, se ha sentado en ‘El valor de la verdad’, habló de su relación con el periodista (Iván Thays), ¿con qué cara me viene a criticar? ¡Qué cara de palo!”, precisó Milena Zárate.



¿Te sorprendieron sus críticas?

Sí. Lo acepto de otra persona que nunca se haya parado delante de un banner, que no ventiló su vida, pero ella hizo públicas todas sus relaciones. Hasta se metió con el ‘marido’ (Tenchy) de su mejor amiga (Sara Manrique), claro que no estaban, pero es el ex y hay códigos. Solo quiere generar polémica y titulares. Todo bien con Mónica, pero no tiene moral para criticar. La vaca no se acuerda cuando fue ternera.

RESPONDE ATAQUES

Por su parte, Cabrejos no tardó en responder a Milena, a través de sus redes sociales.



“Cura tu corazón de tanto odio y rencor, para que algún día (no muy lejano) puedas volver a sonreír desde tu alma y no solo con la boca para las cámaras. Miro con mucha compasión tu actitud, porque sé que es lo único que hay en ti para dar. Reitero mi opinión personal sobre tu ánimo de lucro, incluso con el dolor de tu propia familia”, posteó.



(L.Gamarra)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.