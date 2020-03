Después de la cancelación del programa ‘Válgame’, Milena Zárate cree que también podría pasar lo mismo con el espacio que conduce Mónica Cabrejos, ‘Al sexto día’, pues aseguró que la ‘morocha’ es una ‘desangelada’, ‘narcisista’ y ‘vulgar’.

“Es una persona vulgar... Se cree la mejor del mundo, que ha estudiado no sé cuántos postgrados y carreras… pero la cáscara no representa lo que eres, sino el interior… y por algo será que está solterona y hasta el día de hoy no tiene una familia”, indicó Zárate.

¿Le ves futuro al programa ‘Al sexto día’?

No lo he visto. Tuve la oportunidad de conocer a Olenka Zimmermann (exconductora), es una chica refinada, bien hablada, educada y se le ve decente.

¿Y Mónica Cabrejos?

Por ahí vi una publicación donde salía con un calzón (en el programa). Puede tener los estudios que sea, pero es una persona que se avergüenza de su pasado... El pasado no se borra, yo he vendido hasta piedras en la calle, pero nunca he tenido que vender mi cuerpo en un diario. Jamás he tenido la necesidad de desnudarme para comer. El pasado nadie lo borra