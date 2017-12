Milena Zárate se burla de Mónica Cabrejos [VIDEO]

Milena Zárate y Mónica Cabrejos siguen enfrentadas, esta vez fue la ‘colocha’ quien aseguró que no le interesa lo que diga la morocha y que mejor siga lucrando con su vida.



“Que le vaya bien en sus shows, con sus libros. Yo estoy en mil cosas, con mis tiendas y lo que menos me preocupa es ella. Bendiciones, que siga lucrando con su vida y escribiendo libros de sus ex, amigos y de todo lo que quiera”, dijo Milena Zárate.



De otro lado, aseguró que ya se cansó de los enfrentamientos.

“En ningún momento quise estar en dimes y diretes con ella, solo le refresqué la memoria y cuando acepte las cosas que hizo podremos hablar en igualdad de condiciones”, precisó Milena Zárate.



Mónica Cabrejos y Milena Zárate