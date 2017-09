¿Milena Zárate ya no quiere más peleas con Mónica Cabrejos? [VIDEO]

Milena Zárate afirmó que no quiere más broncas con Mónica Cabrejos y se disculpó por decir ‘que vendía su cuerpo’. Además, reiteró que lo único que hizo fue defenderse de los ataques.



“El único calificativo por el cual tendría que pedirle disculpas es por decir que ha vendido su cuerpo. Lo que quise decir es que vendió su imagen al posar y mostrar su ‘flor’ en un calendario.



Nunca le he faltado el respeto. Ella dijo ‘pero qué frescas, son millonarias, con una llora y con la otra cobra’ y yo no tengo alma de alfombra, no tengo por qué aguantarle a nadie y le respondí que ella hizo lo mismo”, señaló Milena Zárate.



Además, aclaró que nunca se burló de la pérdida de su bebé.

“Solo le recordé todo lo que dijo, jamás me burlaría porque yo perdí un niño de 8 meses”, indicó Milena Zárate.



Continúa la 'bronca' entre Mónica Cabrejos y Milena Zárate