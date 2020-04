POR: ERIC CASTILLO

La colombiana Milena Zárate comentó que vive uno de los momentos más duros de su vida, pues se encuentra aislada e internada desde hace 9 días en la clínica San Pablo, debido a una neumonía.

Reveló que le han realizado la prueba para descartar el coronavirus y salió negativa.

“Ya llevo nueve días internada en la clínica, tengo neumonía y me han aislado. Sé que mi cuadro es delicado, es un momento duro en mi vida, pero tengo que seguir para adelante”, señala Milena.

Desde hace unos meses, la cantante ha presentado diversos cuadros que han afectado su salud, pues los médicos no daban con un diagnóstico exacto para su repentina hinchazón del cuerpo, que solía complicarse con su problema respiratorio.

“Yo quisiera irme a mi casa, extraño a mi hija, mi familia... espero recuperarme pronto y volver a realizar mis actividades, mi negocio, mi trabajo”, precisó Milena.

¿Te han realizado la prueba para descartar el Covid-19?, quizá por eso te mantienen aislada...

Me hicieron una primera prueba y salió negativa. Pero los médicos igual me mantienen aislada para prevenir, ya pasé por la segunda y todavía no tengo el resultado.